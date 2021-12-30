هل طاعة الزوجة لزوجها استسلام وخضوع؟

لا يختلف اثنان في أن العلاقات الزوجية تقوم على واجبات وحقوق، من كلا الطرفين، سواء بالنسبة إلى الرجل أم المرأة، ولا يمكن أن تستقيم هذه العلاقة في ظل الفوضى واللا مسؤولية وكذا عدم الاحترام بين الزوجين، غير أن تغير المفاهيم في مجتمعنا، الذي أصبح يتأثر بعدة عوامل خارجية، كان له الأثر الواضح على العلاقة الزوجية، وظهرت هناك العديد من التفسيرات الحديثة لما يحدث بين الزوج وزوجته، على غرار طاعة الزوجة لزوجها، التي أخذت تأويلات أخرى، لا كما كانت عليه في الماضي.

ظهر إلى الوجود الكثير من الناس المهتمين بدراسة العلاقة بين الأزواج، بحسب العقل وما أفرزه من دراسات حديثة، يعتقد أنها اجتهادات، يجب الأخذ بها من أجل تصحيح العديد من المفاهيم السابقة، كما أنها في اعتقادهم دراسات تنطلق من التجربة وليست مجرد نظريات ولا دراسات فقط، ولعل من بين ما توصل إليه أصحاب العقل والتجربة، إن صحت التسمية فيهم، أن طاعة الزوجة لزوجها استسلام وخضوع له، وليست كما يرى البعض بأنها واجب في حقها، لأنهما شخصيتان منفصلتان، ولا يمكن لأحد منهما أن يكون تابعا للآخر، وإلا أصبح أحد الطرفين، وهو الزوجة في موضوعنا، مجرد أداة في يد الرجل، لأنها لا تحيد عما يقوله وما يرسمه لها من حدود، سواء في العلاقات مع غيره أم معه هو كذلك.

نتيجة لهذا التفكير والاجتهاد، الذي ظهر في السنوات الأخيرة، أصبحت بعض النساء ينادين بضرورة كسر أغلال طاعة الزوجة لزوجها، فلا يمكن لها أن تذوب في شخصيته، إن صح القول، من خلال ما يسمى بضرورة طاعته في كل ما يقول وما يفعل. ودليلهن على هذا، أن الكثير من الرجال يستغلون هذه الوضعية، من أجل تمرير كل ما يريدونه حتى ولو كانت بعض الأمور مجحفة في حقها. ومن هنا، ظهر تسلط الرجل على المرأة في المجتمع، حينما أصبحت المرأة تقبل كل ما يأتيها من زوجها، دون رفض ولا نقاش، لأنها ملتزمة، إن صح القول، بميثاق الطاعة له منذ الأزل.

لقد كان الأثر واضحا في الكثير من العائلات، حينما تبنت بعض النساء فكرة الخروج عن طاعة زوجها، حتى ولو كان ذلك في الأمور العادية التي لا تعتبر تسلطا ولا ظلما في حقها، غير أنهن ونتيجة لتشبعهن بفكرة أن الطاعة للزوج هي تسلط من طرفه، أصبحن يعتقدن أن الزوج يستغل طاعة زوجته له من أجل ممارسة تسلطه، بل وجبروته عليها. والأمثلة كثيرة في المجتمع، على حد قولهن عن نساء التزمن هذه الطاعة، التي كانت بمثابة سجن لحريتها، كما يعتقدن.

وبين من يراها واجبا شرعيا يجب على المرأة أن تلتزم به، وبين من يعتقد أنها وسيلة لتسلط الزوج على زوجته، يبقى المجتمع تائها بين الشرع واجتهادات العقل.