هل نعيش نهاية الصهيونية المسيحية؟!

تعد دراسة الجذور الفكرية والعقائدية لأي ظاهرة سياسية أو اجتماعية بمثابة الكشف عن المحرك الخفي الذي يوجه بوصلة الأحداث، فخلف كل موقف سياسي أو تحرك عسكري تكمن بنية عميقة من التصورات والمفاهيم التي تشكلت عبر الزمن. وفي سياق الصهيونية المسيحية، لا يمكن فهم انحيازات القوى الكبرى أو تفسير الاندفاع نحو خيارات راديكالية في الشرق الأوسط دون العودة إلى تلك اللحظة التي التقت فيها النصوص الدينية بالتفسيرات “الاستعادية”.

إن هذه الجذور ليست مجرد أفكار لاهوتية حبيسة الكنائس، بل هي منظومة معرفية ترى في الجغرافيا ساحة لتحقيق النبوءة، وفي التاريخ سيناريو مكتوبا سلفا يتجه نحو ذروة درامية تتمثل في معركة “هرمجدون” وعودة المسيح. إنها عقيدة تحوّل النص المقدس من مصدر للقيم الروحية إلى خارطة طريق سياسية وعسكرية، إذ يُعاد تأويل الأحداث الجارية كعلامات حتمية لنهاية الزمان، مما يجعل الفهم العقائدي ضرورة لا غنى عنها لتفكيك تعقيدات السياسة الدولية الراهنة.

عند النظر إلى الصهيونية المسيحية، نجد أننا لسنا أمام مجرَّد تيار ديني غيبي، بل أمام مشروع سياسي استراتيجي متكامل الأركان، استطاع تحويل النبوءات اللاهوتية إلى أجندات عمل واقعية داخل أروقة صنع القرار في القوى الكبرى. هذا المشروع لا يتعامل مع التاريخ كصُدف، بل كمسار مُعدّ سلفاً يتطلب تدخلا بشريا سياسيا وعسكريا لتعجيل وتيرة التحولات الكبرى في الشرق الأوسط.

عند النظر إلى الصهيونية المسيحية، نجد أننا لسنا أمام مجرَّد تيار ديني غيبي، بل أمام مشروع سياسي استراتيجي متكامل الأركان، استطاع تحويل النبوءات اللاهوتية إلى أجندات عمل واقعية داخل أروقة صنع القرار في القوى الكبرى. هذا المشروع لا يتعامل مع التاريخ كصُدف، بل كمسار مُعدّ سلفاً يتطلب تدخلا بشريا سياسيا وعسكريا لتعجيل وتيرة التحولات الكبرى في الشرق الأوسط.

تكمن خصوصية هذا المشروع في كونه نجح في صهر الهوية الدينية مع المصلحة القومية، خاصة في الولايات المتحدة، حيث لم تعد العلاقة مع الكيان الصهيوني تُبنى على التوازنات الجيوسياسية التقليدية فحسب، بل أصبحت “واجبا عقائديا” يلتزم به صانع القرار لإرضاء قاعدة انتخابية عريضة تؤمن بأن دعم هذا الكيان هو مفتاح “البركة الوطنية”. ومن هنا، تبرز الصهيونية المسيحية كواحدة من أكثر أدوات الضغط تأثيرا في التاريخ الحديث، إذ تجاوزت حدود الكنيسة لتصبح لاعبا أساسيا في رسم ملامح النظام الدولي، وتوجيه السياسة الخارجية نحو خيارات صفرية لا تقبل المساومة، انطلاقا من رؤية ترى في الصراع الجاري صراعا وجوديا مقدسا يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية.

أهم ركائز هذا المشروع السياسي:

– تسييس النبوءة: تحويل النصوص الدينية إلى مبررات لسياسات الاستيطان ونقل السفارات.

– التحالف البرغماتي: بناء جسور قوية مع اليمين القومي في أمريكا واليمين المتطرف في إسرائيل.

– التعبئة الجماهيرية: استخدام وسائل الإعلام الحديثة (التلفزة الدينية وشبكات التواصل الاجتماعي) لخلق ضغط شعبي يوجِّه قرارات الكونغرس والبيت الأبيض.

يمثل التحالف بين الصهيونية المسيحية واليمين السياسي في كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني نموذجا فريدا لتقاطع الأيديولوجيا العقائدية مع المصالح الجيوسياسية، إذ تحول هذا التآزر من مجرد توافق في الرؤى إلى شراكة عضوية أعادت صياغة التوازنات في الشرق الأوسط. هذا التحالف لا يقوم على الدبلوماسية التقليدية القائمة على المصالح المتبادلة فحسب، بل يتغذى على شعور مشترك بالمعركة الوجودية ضد الأخطار المشتركة، وتصوُّر موحد لهوية المنطقة ومستقبلها.

من هنا، تبرز الصهيونية المسيحية كواحدة من أكثر أدوات الضغط تأثيرا في التاريخ الحديث، إذ تجاوزت حدود الكنيسة لتصبح لاعبا أساسيا في رسم ملامح النظام الدولي، وتوجيه السياسة الخارجية نحو خيارات صفرية لا تقبل المساومة، انطلاقا من رؤية ترى في الصراع الجاري صراعا وجوديا مقدسا يتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية.

تتجلى خطورة هذا المحور في قدرته على دمج الصوت الانتخابي الإنجيلي الضخم في أمريكا بالأجندة الاستيطانية لليمين الإسرائيلي، مما خلق جبهة سياسية صلبة تتجاوز حدود الحزبية لتصل إلى عمق مؤسسات صنع القرار، ففي حين يجد اليمين الإسرائيلي في هذا التحالف سندا استراتيجيا وماديا غير مشروط، يرى اليمين الأمريكي في إسرائيل تجسيدا ماديا لنبوءات دينية وموقعا متقدما في صراعه الحضاري. إنها علاقة تبادلية بامتياز، إذ يتم استبدال الدعم اللاهوتي والمالي بمواقف سياسية حاسمة، مما يجعل هذا التحالف الرقم الأصعب في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، والركيزة الأساسية التي استندت إليها قرارات كبرى غيَّرت وجه المنطقة في السنوات الأخيرة.

أبرز سمات هذا التحالف:

– الغطاء الأخلاقي والمقدس: إضفاء صبغة “الحق الإلهي” على المواقف السياسية والعسكرية لليمين.

– اللوبي العابر للقارات: التنسيق العالي بين منظمات الضغط في واشنطن والقيادات السياسية في الكيان الصهيوني.

– العدو المشترك: توظيف الخطاب الديني والسياسي لمواجهة أطراف إقليمية (مثل إيران) باعتبارها “قوى شرّ” في المنظورين العقائدي والسياسي.

يمثل صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم نقطة تحوُّل جوهرية في علاقة الدين بالدولة في أمريكا، إذ انتقلت الصهيونية المسيحية من فضاءات التأثير الشعبي والكنسي إلى قلب مراكز القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض. ولم تعد هذه العلاقة مجرد تحالف انتخابي عابر، بل تحولت إلى ما يمكن وصفه بـ”سيكولوجيا تقديس الحرب”، إذ أصبحت القرارات العسكرية والسياسية الكبرى تُحاط بهالة من المشروعية الإلهية والتفسيرات الميتافيزيقية. فمثلا، غُيِّر اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب.

تتجلى خطورة هذا المحور في قدرته على دمج الصوت الانتخابي الإنجيلي الضخم في أمريكا بالأجندة الاستيطانية لليمين الإسرائيلي، مما خلق جبهة سياسية صلبة تتجاوز حدود الحزبية لتصل إلى عمق مؤسسات صنع القرار، ففي حين يجد اليمين الإسرائيلي في هذا التحالف سندا استراتيجيا وماديا غير مشروط، يرى اليمين الأمريكي في إسرائيل تجسيدا ماديا لنبوءات دينية وموقعا متقدما في صراعه الحضاري. إنها علاقة تبادلية بامتياز.

في هذه الحقبة، برز خطابٌ سياسي فريد يعيد قراءة الصراعات الجيوسياسية (مثل التوترات مع إيران أو ملفّ القدس) بوصفها معارك مقدَّسة بين الخير والشر، وليس مجرد نزاعات على نفوذ أو ثروات. وقد تجلى ذلك في مشهدية تقديس القوة، إذ يجري استحضار الرموز الكتابية والنبوءات الأبوكالبسية (نهاية العالم) لتبرير خيارات عسكرية صلبة، وتصوير القائد السياسي كأداة قدَرية لتنفيذ مشيئة إلهية. إن حقبة ترامب، بهذا المعنى، لم تعد تكتفي بالدعم السياسي المطلق لإسرائيل، بل ذهبت نحو “عقدَنة” السياسة الخارجية، مما جعل من الحرب خيارا روحيا ومقدسا في نظر قاعدة عريضة من المؤمنين بالصهيونية المسيحية، وهو ما أعاد إلى الأذهان لغة “الحروب المقدسة” في سياق معاصر مدجج بالتكنولوجيا والأسلحة الفتاكة.

ملامح هذا التوجه في عهد ترامب:

– المسحة النبوية على القائد: تصوير ترامب كشخصية “قورشية” (نسبة للملك قورش الفارسي) الذي، رغم كونه ليس رجل دين، إلا أنه يؤدي دورا محوريا في حماية “شعب الله” وتحقيق النبوءات.

– اللغة الميتافيزيقية للحروب: استخدام مصطلحات مثل “المعجزة” و”العناية الإلهية” لوصف العمليات العسكرية أو النجاة من الأزمات، مما يرفع الكلفة الأخلاقية لأي انتقاد سياسي.

– تحويل السياسة إلى طقس ديني: تكرار مشاهد الصلاة الجماعية في المكتب البيضاوي حول القرارات الحربية، مما يعطي انطباعا بأن الدولة لا تُدار بالعقود والاتفاقيات الدولية فحسب، بل بـ”الإلهام المقدس”.

أما قضية “تغييب المسيحيين العرب” في أدبيات الصهيونية المسيحية، فهي تطرح إشكالية أخلاقية ولاهوتية عميقة، إذ يجد المسيحي العربي نفسه غريباً أو غير مرئي في منظومة دينية تدَّعي الدفاع عن قيم المسيحية. في هذا السياق، يُختزل المشهد في الشرق الأوسط في ثنائية صراعية بين اليهودية والإسلام، مما يؤدي إلى محو الهوية التاريخية والحضارية للمسيحيين الأصليين في المنطقة، الذين يُعدُّون حراس المهد وأحفاد الكنائس الأولى.

هذا التغييبُ ليس مجرد سقطة عفوية، بل هو ضرورة أيديولوجية؛ فوجودُ مسيحي عربي يعاني من سياسات الاحتلال ويتمسَّك بهويته الوطنية يربك السردية الصهيونية المسيحية التي تحاول صبغ الصراع بصبغة دينية محضة تضع المسيحيين الغربيين في خندق واحد مع المشروع الصهيوني ضد شرق يُصوَّر ككتلة إسلامية مصمتة. إن تجاهل المسيحي العربي، وتجاهل آلامه وتاريخه، يحوِّله في نظر هذا التيار من “أخ في العقيدة” إلى “عائق أمام النبوءة”، مما يكشف عن هوة سحيقة بين لاهوت يقدِّس الأرض والجغرافيا على حساب الإنسان والتاريخ، وبين واقع كنيسة مشرقية صامدة تحاول إثبات وجودها في ظل تهميش مزدوج: سياسي من جهة، وعقائدي صهيوني من جهة أخرى.

أبعاد هذا التغييب:

– المحو الهوياتي: تصوير الصراع كحروب دينية بين اليهودية والمسيحية الغربية ضد الإسلام، مما يسقط الوجود المسيحي المشرقي من المعادلة.

– التناقض اللاهوتي: كيف يمكن لتيار يدّعي “حب صهيون” أن يتجاهل معاناة المسيحيين الذين يعيشون في القدس وبيت لحم والناصرة؟

– العمى السياسي: تجاهل نداءات الكنائس الشرقية (مثل وثيقة كايروس فلسطين) التي تنتقد الربط بين النبوءات والظلم السياسي.

كما أن لتغييب المسيحيين الأرثوذكس بُعدا أكثر تعقيدا وجدلية في خطاب الصهيونية المسيحية، إذ لا يقتصر الأمر على تجاهل الهوية العرقية (كعرب)، بل يمتد ليشمل إقصاءً لاهوتيا وتاريخيا لواحدة من أقدم وأعرق المدارس المسيحية في التاريخ، ففي حين تندفع الصهيونية المسيحية نحو تفسيرات حداثية للنصوص الدينية نشأت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، تجد الكنائس الأرثوذكسية نفسها في مواجهة تيار لا يكتفي بتجاهل وجودها المادي في القدس والشرق، بل يسعى إلى تهميش شرعيتها الروحية وتراثها الآبائي الذي يرفض “عقدنة” الجغرافيا وتحويل الإيمان إلى أداة سياسية.

يمثل صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم نقطة تحوُّل جوهرية في علاقة الدين بالدولة في أمريكا، إذ انتقلت الصهيونية المسيحية من فضاءات التأثير الشعبي والكنسي إلى قلب مراكز القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض. ولم تعد هذه العلاقة مجرد تحالف انتخابي عابر، بل تحولت إلى ما يمكن وصفه بـ”سيكولوجيا تقديس الحرب”، إذ أصبحت القرارات العسكرية والسياسية الكبرى تُحاط بهالة من المشروعية الإلهية والتفسيرات الميتافيزيقية.

إن هذا التغييب للأرثوذكسية يعكس صراعا بين “مسيحية النبوءات المتخيلة” التي تروج لها الصهيونية المسيحية، وبين “مسيحية الجذور والتاريخ” التي تمثلها الكنيسة الأرثوذكسية بحضورها المستمر منذ عصور الرسل؛ فبالنسبة للمسيحي الصهيوني، تبدو الطقوس الأرثوذكسية والمواقف الكنسية الرافضة لتسييس “أرض الميعاد” بمثابة عائق أمام السيناريو السينمائي لنهاية الفيلم، عفواً لنهاية العالم، مما يؤدي إلى نوع من الإلغاء الروحي لهذه الطائفة. وبذلك، يُستبعد الأرثوذكس -بما يحملونه من ثقل تاريخي وقانوني في حماية المقدسات- من المشهد الإعلامي والسياسي الغربي، لتظل الساحة خالية لرواية أحادية الجانب تُقدِّس الحجر والنبوءة، وتتجاهل البشر الذين حافظوا على قدسية هذه الأرض عبر قرون من الزمن.

وتكتمل دائرة الإقصاء التي تمارسها الصهيونية المسيحية لتشمل المسيحيين الكاثوليك، وهم الذين يمثلون الثقل الكنسي الأكبر عالميا، وصوت الفاتيكان الذي طالما وقف حائط صد أمام “عقدنة” الصراعات السياسية. إن تغييب الكاثوليك في خطاب الصهيونية المسيحية ليس مجرد خلاف عابر، بل هو صدامٌ عميق بين رؤيتين متناقضين تماما: رؤية كاثوليكية عالمية تلتزم بمبدأ العدالة الشاملة والحماية الدولية للمقدسات، ورؤية صهيونية مسيحية قومية/ راديكالية تحصر الإرادة الإلهية في مشروع سياسي جغرافي ضيق، ليجد الكاثوليك أنفسهم مستبعَدين من “تحالف النبوءة” لعدة أسباب بنيوية، أولها الموقف الرسمي للفاتيكان الذي يرفض الاعتراف بالحقوق الدينية الحصرية على حساب الحقوق الإنسانية والوطنية، وثانيها اللاهوت الكاثوليكي الذي لا يؤمن بالتفسيرات الحرفية لـ”نهاية الزمان” أو “عودة المسيح” المرتبطة بقيام دولة سياسية. هذا التباين جعل الصهاينة المسيحيين، الذين ينتمون في الغالب إلى تيارات بروتستانتية إنجيلية معينة، ينظرون إلى الكنيسة الكاثوليكية كخصم سياسي يعيق “تحقيق المشيئة الإلهية”، مما أدى إلى تغييب متعمَّد لمواقف البابا والقيادات الكاثوليكية المشرقية في وسائل الإعلام الموالية لهذا التيار. وبذلك، يجري القفز فوق قرون من الحضور الكاثوليكي الدبلوماسي والرعوي في القدس، لصالح رواية أحادية تحاول “بروتستانتية” المشهد المسيحي برمته ليتوافق مع الأجندة الصهيونية.

محاور تغييب الطرف الكاثوليكي:

– تهميش الصوت البابوي: تجاهل دعوات الكرسي الرسولي المتكرِّرة للسلام والعدالة واعتبار القدس مدينة مفتوحة للأديان الثلاثة، وتصويرها في المقابل كفشل في “قراءة التاريخ”.

– الإقصاء اللاهوتي: الهجوم الضمني على اللاهوت الكاثوليكي الذي يرى في الكنيسة “إسرائيل الجديدة” روحيًّا، واستبداله بلاهوت يقدِّس الأرض العرقية والجغرافية.

– الغياب عن مراكز التأثير: تركِّز الصهيونية المسيحية على اختراق الدوائر اليمينية البروتستانتية، مما أدى إلى خلق فجوة بين “المسيحية السياسية” في واشنطن وبين الموقف الكاثوليكي التقليدي والمشرقي.

أما موقف بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر فيمثل حجر عثرة أخلاقيا وقانونيا أمام طموحات الصهيونية المسيحية، وتكتسب معارضته ثقلا استثنائيا كونه ينحدر من أصول أمريكية، أي من قلب البيئة التي شهدت ولادة هذا التيار وترعرعه، فبدلا من أن يكون جسرا لهذا الفكر داخل الكنيسة الكاثوليكية، اختار البابا أن يكون المُدافع الأول عن “عالمية الكنيسة” خاصة عندما صرّح بأنه ابن القديس أوغشتين، ودفاعه عن الحقوق التاريخية للمقدسات، رافضاً بصرامة تحويل الدين إلى أداة لخدمة صراعات جيوسياسية أو تبرير حروب تدميرية.

إن هذا الموقف “الأنجلو- أمريكي” في خلفيته و”الكاثوليكي المشرقي” في جوهره، أحدث شرخا كبيرا في السردية الصهيونية المسيحية؛ فالرجل الذي يفهم تماما آليات اشتغال “اليمين الديني” في بلده الأمّ، وظَّف هذه المعرفة لتعرية ما سماه “هرطقة تسييس السماء”. وقد تجلى ذلك في انتقاداته اللاذعة لمحاولات إدارة ترامب “عقدنة” الحرب وإضفاء صبغة قدسية على العنف، إذ أكد مرارا أن “الله يرفض الحرب” وأن أي استخدام لاسمه لتبريرها هو تجديفٌ لا يمكن القبول به. وبذلك، تحوَّل ليون الرابع عشر إلى الرمز الأبرز للمقاومة الروحية ضد الصهيونية المسيحية، واضعا المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية فوق النبوءات الحرفية، ومثبتا أن الانتماء للهوية الأمريكية لا يعني بالضرورة الانسياق خلف الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة.