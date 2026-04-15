هل هي بداية نهاية كابوس مواعيد تأشيرة “شنغن” الأوروبية؟

قنصلية اسبانيا تتيح لفئات محددة إيداع الملفات من دون حجز مسبق

في خطوة جديدة قد تعيد ترتيب التعامل مع ملفات التأشيرة، أعلن المركز المعني بإيداع طلبات التأشيرة الخاصة بإسبانيا عن إجراء استثنائي يسمح لفئة محددة من طالبي “الفيزا” بإيداع ملفاتهم من دون موعد مسبق، ما سيشكل بارقة أمل للقضاء على الوسطاء والسماسرة الذين يبيعون المواعيد بمبالغ مالية خيالية منذ عدة سنوات.

ويتعلق هذا الإجراء، حسب ما ورد في مذكرة تنظيمية نشرها موقع مقدم الخدمات “بي.أل.أس الدولية”، المكلف بملفات التأشيرة الاسبانية، بالفئة المسماة “ALG4” التابعين للدائرة القنصلية للجزائر العاصمة فقط، حيث يشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم آخر تأشيرة “شنغن” إسبانية تم إصدارها بعد 1 جانفي 2021، على أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن سنتين، حيث تكون العملية متاحة في الفترة الممتدة من الساعة الثامنة والنصف (8:30) إلى العاشرة (10:00) صباحا.

وتؤكد التعليمة أن الدخول إلى فضاء الإيداع يبقى مشروطا بهذا الشرط الصارم، أي تقديم إثبات الحصول على تأشيرة سابقة صدرت بعد 1 جانفي 2021 وصلاحية لا تقل عن سنتين، مع إمكانية رفض أي ملف لا يستوفي المعايير المحددة، وهو ما يعكس توجها نحو تنظيم أكثر انتقائية لعملية استقبال الطلبات.

وتهدف هذه الخطوة، حسب نفس المصدر، إلى تسهيل ولوج الفئات المؤهلة إلى مراكز الإيداع وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الحد من محاولات التحايل والضغط المتزايد على نظام المواعيد الذي يشهد منذ سنوات اختناقا كبيرا.

ويأتي هذا القرار في سياق إقليمي متقارب، بعد إجراءات مشابهة أعلنتها بعثات دبلوماسية أخرى، بينها السفارة البريطانية في الجزائر، والتي اعتمدت رسميا شهر فيفري الماضي، نظام هجرة رقمي بالكامل يسمح للزوار الجزائريين الحصول على تأشيرة إلكترونية، من دون أي ملصق تأشيرة على جواز السفر.

وحسب السفارة البريطانية، فإنه أثناء موعد تقديم طلب التأشيرة، ستُجمع البيانات البيومترية مع الاحتفاظ بجواز السفر، مؤكدة أن التأشيرة الإلكترونية توفر أمانا أكبر وسهولة في الاستخدام.

ويدفع هذا الإجراء الإسباني إلى إعادة فتح نقاش واسع حول إمكانية إنهاء أزمة المواعيد التي لطالما شكلت أحد أبرز العراقيل أمام طالبي التأشيرة الجزائريين، خاصة نحو فضاء “شنغن”، بالنظر للطلبات الكبيرة التي تشهدها عدة دول على غرار فرنسا واسبانيا وايطاليا وألمانيا.

ورغم أن الإجراء الجديد يظل محدودا بفئة معينة، إلا أنه قد يمثل بداية تفكيك “كابوس المواعيد”، المستمر منذ جائحة كورونا، بالنظر للمبالغ الخيالية التي صار وسطاء وسماسرة يطلبونها لقاء بيع مواعيد لطالبي التأشيرة، مع توفرهم على برمجيات وحلول تمكنهم في العادة من حجز مواعيد من دون البقية.

هذا الإجراء الإسباني الذي فسر على المنصات الاجتماعية من طرف الكثير من المتابعين على انه ايجابي، قد ينتهي باعتماد الملف الإلكتروني للتأشيرة من دون أي موعد لإيداع الملف، جاء بعد تدابير وصفت بأنها غريبة أعلن عنها قبل ايام مقدم الخدمات المعتمد للتأشيرة الإسبانية في الجزائر، “بي.أل.أس الدولية” قد يقصي آلاف الجزائريين من الحصول على التأشيرة، بسبب شرط إداري إضافي لم يكن معمولا به سابقا، يتعلق بجوازات السفر القديمة.

وحسب الإشعار الرسمي الذي نشره المركز حينها على موقعه الإلكتروني، فإن طالبي التأشيرة التابعين لدائرة قنصلية الجزائر العاصمة، والتي تشمل ولايات الوسط والشرق، أصبحوا ملزمين بتقديم نسخ من جميع صفحات جوازات سفرهم القديمة عند إيداع ملفاتهم، مشيرا إلى أن هذا الشرط إلزامي، حيث جاء في التنبيه: “يجب على المتقدمين تقديم نسخة من جميع صفحات جواز السفر السابق”، مع التشديد على ضرورة التأكد من اكتمال الملف قبل موعد المقابلة، من دون أي إمكانية لتدارك النقص لاحقًا.