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هل يستولي “شات جي بي تي” على وظيفتك؟.. إليك قائمة بـ 34 وظيفة “ناجية”

م.ص
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هل يستولي “شات جي بي تي” على وظيفتك؟.. إليك قائمة بـ 34 وظيفة “ناجية”
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الذكاء الاصطناعي

منذ إطلاق برنامج “شات جي بي تي” نهاية نوفمبر 2022، تلته عديد البرامج المماثلة التي تستعمل الذكاء الصناعي، والتي بإمكانها الإجابة على الأسئلة وإنجاز عديد الأعمال التحريرية في وقت قياسي وبدقة.

الوضع الذي أصبح يهدد الكثير من الوظائف، خصوصا وأن التطبيقات لا تزال في طور التطوير والتحسين، وكثير من المجالات بدأت بإدراجها للقيام بمهام كان يقوم بها موظفون.

الوضع الذي أصبح يهدد عديد الموظفين بفقدان وظائفهم وتعويضهم بالذكاء الإصطناعي. خصوصا تلك المتعلقة بالعلاقات العامة، الكتابة والتحرير، التصميم، الرياضيات والصحافة.

“أوبن أي إي”، المؤسسة التي أطلقت تطبيق “شات جي بي تي” قامت بوضع قائمة فيها 34 مهنة بعيدة كل البعد عن دائرة الخطر في تعويضها بالذكاء الإصطناعي:

  • تقطيع وتعبئة اللحوم،
  • مساعدو التسقيف،
  • البناءون المساعدين، والبناءون، ونحاتو الحجارة، والمبلطون، وعمال الرخام،
  •  مساعدو النجارين،
  • الدهانون المساعدون، وواضعو طبقات الورق على الجدران، وعمال الجص،
  • مساعدو السباكين والسباكين ومركبي الأنابيب والميكانيكيين،
  • الرياضيون والمنافسون الرياضيون،
  • مثبتو الأسقف في صناعة التعدين،
  • الحلاقون،
  • سائقو آلات التعبيد، والرصف، والدك،
  • القائمون بالقطع والشذب بطريقة يدوية،
  • طباخو الوجبات السريعة،
  • تقطيع والدواجن والأسماك،
  • مُصنِّعو قوالب ونوى المسابك،
  • فنيو تركيب ومصلحو خطوط الكهرباء،
  • عمال تركيب ومصلحو زجاج المركبات،
  • الغواصون،
  • بناؤو الأسمنت والخرسانة،
  • المتخصصون في ميكانيك الحافلات والشاحنات ومحركات الديزل،
  • ميكانيكيو الدراجات النارية،
  • السائقون،
  • ومشغلو آلات استخراج النفط والغاز.

وتوقع الباحث في الذكاء الإصطناعي، بن كويرتزال، في حوار أجرته معه وكالة “فرانس برس”، أن يعوض الذكاء الاصطناعي 80 بالمائة من الوظائف.

وقال على هامش قمة الويب التي احتظنتها ريو دي جانيرو البرازيلية أين قدم بن غرتزل روبوت (Ben Goertzel) الممرضة “Grace” التي تعمل بالذكاء الإصطناعي : ”مع القدوم المرتقب لأنظمة جديدة من نفس نوع ChatGPT، أعتقد أن 80 بالمئة من الوظائف التي يشغلها البشر قد تصبح قديمة. لكنني لا أعتبر ذلك تهديدًا، بل شيئا إيجابيا”.

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