هل يمهّد ترامب لفتح باب التطبيع بين لبنان والكيان الصهيوني؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين لبنانيين وصهاينة سيعقدون محادثات، مضيفا أنه “يسعى إلى إيجاد متنفس مؤقت” بينهما.

وأضاف ترامب في منشور على “تروث سوشيال”: “محاولة تهيئة مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان. مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، نحو 34 عاماً. سيحدث ذلك غداً. جميل!”.

ولم يكن واضحاً من يقصد ترامب بـ”الزعيمان”، وما إذا كان ذلك، يعني أن اتصالاً سيجري بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.ولم يكشف عن تفاصيل إضافية.

وللتذكير فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، ونظيرها الصهيوني يحيئيل ليتر، عقدا أول اجتماع يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة ‌الخارجية الأمريكية، بهدف بحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أميركية.