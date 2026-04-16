-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هل يمهّد ترامب لفتح باب التطبيع بين لبنان والكيان الصهيوني؟

الشروق أونلاين
  • 173
  • 0
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين لبنانيين وصهاينة سيعقدون محادثات، مضيفا أنه “يسعى إلى إيجاد متنفس مؤقت” بينهما.

وأضاف ترامب في منشور على “تروث سوشيال”: “محاولة تهيئة مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان. مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، نحو 34 عاماً. سيحدث ذلك غداً. جميل!”.

ولم يكن واضحاً من يقصد ترامب بـ”الزعيمان”، وما إذا كان ذلك، يعني أن اتصالاً سيجري بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.ولم يكشف عن تفاصيل إضافية.

وللتذكير فقد قالت الرئاسة اللبنانية إن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، ونظيرها الصهيوني يحيئيل ليتر، عقدا أول اجتماع يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة ‌الخارجية الأمريكية، بهدف بحث الإعلان عن وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أميركية.

مقالات ذات صلة
ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو

ناصري يشارك في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو

نصف عام على وقف النار بغزة… 2400 خرق صهيوني و754 شهيد

نصف عام على وقف النار بغزة… 2400 خرق صهيوني و754 شهيد

تحرك فرنسي بريطاني لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.. هذا ما أعلنه ماكرون

تحرك فرنسي بريطاني لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.. هذا ما أعلنه ماكرون

هكذا تناولت الصحافة العربية والدولية زيارة البابا ليون الرابع عشر للجزائر

هكذا تناولت الصحافة العربية والدولية زيارة البابا ليون الرابع عشر للجزائر

هذا ما اقترحه الرئيس الصيني للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط!

هذا ما اقترحه الرئيس الصيني للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط!

ردا على حصار موانئها.. إيران تهدد بإغراق “رمز القوة الأمريكية”

ردا على حصار موانئها.. إيران تهدد بإغراق “رمز القوة الأمريكية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد