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واشنطن تجري اتصالات مع قادة “حماس” عبر وساطة قطرية

الشروق أونلاين
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واشنطن تجري اتصالات مع قادة “حماس” عبر وساطة قطرية

أفادت مصادر دبلوماسية في الدوحة، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تجري اتصالات مع قيادة “حماس” عبر قطر.

وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة “سبوتنيك” إن “الولايات المتحدة على اتصال مع حماس”، مضيفا أن الاتصال يتم عبر قطر، دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

واعترف جيش الاحتلال، الثلاثاء، بضراوة المقاومة التي يبديها الفلسطينيون في قطاع غزة، واصفًا المعارك بـ “الشرسة والمعقدة والمكلفة”.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد دانيال هاغاري، “إنه تم حتى الآن إخطار عائلات 240 مختطفا و315 قتيلا من  افراد الجيش .

وأرجع المتحدث ارتفاع حصيلة المختطفين (كان آخر عدد معلن مساء الإثنين 238) إلى أن بعضهم ليسوا مواطنين إسرائيليين بل أجانب، وقد استغرق الأمر وقتا لرصدهم والتعرف عليهم.

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