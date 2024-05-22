والي باتنة يستقبل مربّي أضخم سلالة كباش في المغرب العربي

استقبل والي باتنة محمد بن مالك يوم الأربعاء، الأخوين سمير ورمزي صدوقي. المعروفان بتربية سلالة الكباش العربية الأصيلة، المتميّزة بأحجامها الضخمة.

وحسب ما أفاد به مصدر لـ”الشروق أونلاين”، فقد وعد الوالي بن مالك بالتكفّل بانشغالات المربّين، تشجيعا للمنتوج المحلي. ومحافظة على السلالة العربية المعروفة في الجزائر.

ويصل وزن هذه السلالة من الكباش، إلى 230 كيلوغرام، حسب ما أوضحه المربّي لقناة “الشروق نيوز” في وقت سابق. ما يجعله أضخم كبش في الجزائر والمغرب العربي.

وتوارثت عائلة صدوقي في بلدية بولهيلات بولاية باتنة، تربية هذا النوع من الكباش، التي تتميّز أيضا بجودة لحومها، أبا عن جدّ. حيث انتقلت إليها من مربّين في ولاية المسيلة.