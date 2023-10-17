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رياضة

وجهة جديدة للمدرب بوقرة

علي بهلولي
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وجهة جديدة للمدرب بوقرة
ح.م

فتح التقني الجزائري مجيد بوقرة، الثلاثاء، صفحة جديدة في مشواره الرياضي التدريبي.

ويُشير المنتخب الوطني المحلّي وشهر فيفري الماضي، إلى آخر مهمّة لِبوقرة في جهاز التدريب.

وأعلنت إدارة نادي المرخية القطري عن انتداب التقني بوقرة، مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى بوقرة عقدا يدوم ثلاثة مواسم، استنادا إلى بيان لِإدارة نادي المرخية، التي ثمّنت كفاءة المدرب الجزائري، وقالت إنه سيعمل على تحسين نتائج الفريق.

وفضلا عن المنتخب الوطني المحلّي، درّب بوقرة (41 سنة) نادي الفجيرة الإماراتي، وفريق الدحيل القطري لِصنف الآمال.

ويشغل فريق المرخية الرّتبة الـ 12 والأخيرة، بعد مرور 5 جولات من عمر البطولة القطرية. في مشوار سلبي بِلا فوز.

ويضمّ فريق المرخية في صفوفه المدافع الجزائري الشاب عبد الغني لعلام، خرّيج أكاديمية البارادو.

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