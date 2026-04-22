وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

ستجعل باتنة قطبا صاعدا في قطاع الصناعات الصيدلانية:

تستعد ولاية باتنة لاستلام وحدة إنتاج دواء “الباراسيتامول” التابعة لمجمع “صيدال”، والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك على مستوى المنطقة الصناعية بحي كشيدة، غرب المدينة.

ويُعد هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يُقدّر بـ6.75 مليار دينار جزائري، أي 67.5 مليار سنتيم، من بين أهم الاستثمارات الاستراتيجية في مجال صناعة المواد الصيدلانية، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 2000 طن سنويا من المادة الأولية لـ”الباراسيتامول”، ما من شأنه تغطية نسبة معتبرة من احتياجات السوق الوطنية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد الذي كان يثقل كاهل الخزينة العمومية.

ويمتد المصنع على مساحة إجمالية تُقدّر بـ11 ألف متر مربع، وقد تم إنجازه وفق معايير تكنولوجية حديثة، مع تجهيزات صناعية متطورة تضمن احترام المقاييس الدولية في إنتاج الأدوية، سواء من حيث الجودة أو السلامة. كما أُنجز المشروع في إطار شراكة تقنية مع متعامل أجنبي، بما يسمح بنقل الخبرة والتكنولوجيا إلى الكفاءات الوطنية.

ومن المنتظر أن يوفر هذا الصرح الصناعي ما لا يقل عن 150 منصب شغل مباشر، إلى جانب مئات المناصب غير المباشرة، ما يعزز الحركية الاقتصادية بالمنطقة، ويدعم النسيج الصناعي المحلي المرتبط بسلسلة إنتاج وتوزيع الأدوية.

ويأتي هذا المشروع في سياق سياسة وطنية تهدف إلى رفع نسبة الإدماج المحلي في الصناعة الصيدلانية إلى مستويات متقدمة، خاصة وأن الجزائر تستورد جزءا كبيرا من المواد الأولية للأدوية. وبفضل هذه الوحدة، ستتمكن البلاد من إنتاج المادة الفعالة لـ”الباراسيتامول” محليا، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأدوية الأساسية.

كما يُرتقب أن يشكل المشروع نواة لتطوير صناعات صيدلانية أخرى بالمنطقة، عبر استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع نشاط مجمع “صيدال” ليشمل إنتاج مواد أولية لأدوية إضافية مستقبلا.

بهذا الإنجاز، تواصل باتنة تعزيز موقعها كقطب صناعي صاعد في الشرق الجزائري، خاصة في قطاع الصناعات الصيدلانية، في وقت تتسارع فيه جهود الدولة لبناء اقتصاد منتج قائم على المعرفة والتكنولوجيا، واستهداف التصدير في مرحلة لاحقة، وفق مقاربة تنويع الصادرات خارج المحروقات.