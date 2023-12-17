وحيد خليلوزيتش يرشح الجزائر للتألق في كأس إفريقيا بكوت ديفوار

فيما أكد تلقيه عرضا لتدريب المنتخب المصري

رشّح مدرب المنتخب الوطني السابق، البوسني وحيد خاليلوزيتش، الجزائر للتألق والفوز بكأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع السنة القادمة، وهذا إلى جانب منتخبات السينغال ومصر والمغرب ومنتخب البلد المنظم.

وقال حليلوزيتش، الذي قاد الخضر للتألق في مونديال البرازيل سنة 2014: “ستكون كأس أمم إفريقيا رائعة وشيقة جدًا، الكثير من المنتخبات المتأهلة قادرة على الفوز، أولًا كوت ديفوار الذين سيلقى دعمًا من الجماهير، كما يوجد الجزائر والسنغال والمغرب ومصر”.

إلى ذلك أضاف خليلوزيتش، في تصريحات خص بها قناة “الحياة” الفضائية المصرية: “يمكن أن نقول أيضا نيجيريا دائمًا لديهم فريق جيد ولكن ليس لديهم حظ، ويوجد الكاميرون، كثير من المنتخبات يُمكنها التتويج باللقب”.

وبخصوص مستقبله، كشف خليلوزيتش عن تلقيه عرضا لتدريب المنتخب المصري وكذا من طرف أندية مصرية ولكنه رفض: “لا أستطيع أن أقول ما هي العروض التي وصلتني من مصر للحفاظ على السرية، لكن أؤكد أنه حتى منتخب مصر تحدث معي، ولكني لم أخض مباحثات كثيرة معهم”.

وأضاف “ليس لدي عروض الآن، أقضي فترة إجازة مع أسرتي، لأنني كنت غريباً عنهم لعدة سنوات، كنت أسافر كثيرًا، كان لدي الكثير من العروض، لكن تجربتي الأخيرة كانت حزينة، وأريد أن أبقى هادئًا الآن، يوجد الكثير من الوكلاء يتحدثون معي، منهم وكلاء من مصر، وأشكرهم ولكني رفضتها جميعًا”.

وعن رأيه في وصول المنتخب المغربي لدور النصف النهائي في كأس العالم بقطر، قال المدرب البوسني: “لا أريد أن أتحدث عن منتخب المغرب”.

من جهة أخرى، أثنى خليلوزيتش على إمكانات النجم المصري محمد صلاح، قائلا: “هو لاعب استثنائي، أعشق صلاح، لاعب رائع، لديه أداء رائع، شخصية إيجابية، يلعب بمستوى استثنائي، بفضله ليفربول يُحقق الفوز”.

وفي تعليقه على فوز الأهلي المصري على حساب اتحاد جدة السعودي، بنتيجة (1-3) الجمعة الفارط في كأس العالم للأندية الجارية حاليا بالسعودية، قال وحيد خليلوزيتش: “للأسف لم أشاهد المباراة، لكن سمعت أن الأهلي فاز بثلاثية”. مضيفا “كانت مفاجأة، لكنها لم تكن قوية، الاتحاد تعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار المميزين، ولديهم طموح كبير، لكن المفاجأة كان الفوز للأهلي بهذه النتيجة، كرة القدم لا تعترف بالأسماء، الأفضل جماعيًا يفوز، لم أشاهد المباراة، لكن النتيجة مفاجأة”.

وفي ختام تصريحاته، أكد خليلوزيتش أن مانشستر سيتي الأنجليزي هو الأقرب للفوز بالبطولة العالمية قائلا: “هو بطل أوروبا، وفي الغالب من يفوز بتلك البطولة هو بطل أوروبا، لكن الفوز بهذه البطولة صعب جدًا، خاصة أن بطل أوروبا يأتي مُجهد جدًا، ولكن في اعتقادي أنهم سيفوزون”.