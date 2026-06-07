وزارة الأشغال العمومية تنسق مع قيادة الدرك الوطني لمراقبة وزن مركبات البضائع

الإعداد لمشروع اتفاقية بين وزارة الاشغال العمومية ووزارة الدفاع الوطني

عقدت وزارة الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية اليوم الاحد 07 جوان، اجتماعا تنسيقيا مع قيادة الدرك الوطني لضبط الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي ستبرم بين الوزارة ووزارة الدفاع الوطني، والمتعلقة بتحديد كيفيات تزويد هذه الاخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة، واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالإضافة الى ضمان صيانتها الدورية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الاشغال العمومية، يهدف مشروع الاتفاقية الى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات الوطن.

وجرى الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الأشغال العمومية، بحضور اطارات مركزية من الوزارة، وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، الى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة واطاراتها، فضلا عن مديري الاشغال العمومية لعدد من الولايات.