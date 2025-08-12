-- -- -- / -- -- --
وزارة التربية تعلن تعديل تاريخ الدخول المدرسي 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، تعديل تاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026.

حيث تمّ تحويل موعد دخول التلاميذ بالنسبة لجميع المناطق، من الأربعاء 10 سبتمبر، إلى الأحد 21 سبتمبر 2025.

في حين تمّ تحديد تاريخ دخول الموظفين بيوم الأحد 7 سبتمبر بدلا من الثلاثاء 26 أوت. مع تحديد تاريخ دخول الأساتذة بيوم الأحد 14 سبتمبر بدلا من الأحد 7 سبتمبر، وفق ما أوضحه المصدر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 3 أوت، تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة الاختبارات الفصلية والعطل للسنة الدراسية المقبلة 2025-2026.

وجاء في البيان السابق، بالنسبة لرزنامة الاختبارات الفصلية لجميع المراحل التعليمية، تحديدها كالآتي:

  • اختبارات الفصل الأول: من يوم الأحد 7 ديسمبر إلى يوم الخميس 11 ديسمبر 2025،
  • اختبارات الفصل الثاني: من يوم الأحد 8 مارس إلى يوم الخميس 12 مارس 2026،
  • اختبارات الفصل الثالث: ابتداء من يوم الأحد 10 ماي 2026.

أما رزنامة العطل المدرسية فستكون بالنسبة لعطل الخريف والشتاء والربيع في جميع المناطق كما يلي:

  • عطلة الخريف: من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر مساء إلى يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 صباحا.
  • عطلة الشتاء : من يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 مساء إلى يوم الأحد 4 جانفي 2026 صباحا.
  • عطلة الربيع: من يوم الخميس 19 مارس 2026 مساء إلى يوم الأحد 5 أفريل 2026 صباحا.

أما عطلة الصيف فقد تمّ تحديدها بالنسبة للأساتذة في جميع المناطق ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2026 مساء، وبالنسبة للموظفين الإداريين كما يلي:

  • المنطقتان الأولى والثانية ابتداء من يوم الخميس 23 جويلية 2026 مساء،
  • المنطقة الثالثة ابتداء من يوم الخميس 16 جويلية 2026 مساء.
