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الجزائر

وزارة التربية تعلن مواعيد سحب استدعاءات البكالوريا و”البيام”

الشروق أونلاين
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وزارة التربية تعلن مواعيد سحب استدعاءات البكالوريا و”البيام”
ح.م
وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية يوم السبت في بيان، مواعيد سحب استدعاءات امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لدورة 2024.

حيث سيكون على المترشحين لامتحان البكالوريا، سحب استدعاءاتهم في الفترة ما بين 9 ماي و13 جوان 2024. في حين تُسحب استدعاءات امتحان التعليم المتوسط بين 5 ماي و5 جوان.

وتُسحب استدعاءات المترشحين المتمدرسين عبر الأرضية الرقمية للوزارة، عن طريق حسابات مديري المؤسسات التربوية، أو فضاء الأولياء، أو موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:

أما المترشحون الأحرار لامتحاني البكالوريا و”البيام”، فإن استدعاءاتهم متاحة فقط عبر الموقعين المذكورين، يضيف بيان الوزارة.

وحُدِّد تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا ما بين 9 و13 جوان المقبل. فيما يكون امتحان شهادة التعليم المتوسط في الفترة ما بين 3 و5 من نفس الشهر.

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