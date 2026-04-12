وزارة التربية تعلن موعد اجتياز اختبار الرياضة للمترشحين الأحرار

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، عن برمجة اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2026، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 16 ماي 2026.

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يخص جميع المترشحين الأحرار، بما في ذلك مترشحو الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، مشيرة إلى أن اجتياز اختبار التربية البدنية سيكون إلزاميا وفق الرزنامة المسطرة مسبقا لكل مترشح.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المعنيين إلى سحب استدعاءاتهم ابتداء من 13 أفريل وإلى غاية 02 ماي 2026، عبر الموقعين الرسميين للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك باستعمال اسم المستخدم والرقم السري عبر المنصتين الإلكترونيتين التاليتين:

امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

كما شددت الوزارة على ضرورة التحاق المترشحين الأحرار بمراكز الإجراء في التاريخ والتوقيت المحددين في الاستدعاء.