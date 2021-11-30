وزارة التربية تنفي إلغاء شهادة التعليم المتوسط

نفت وزارة التربية الوطنية، مساء الثلاثاء، إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأن التسجيلات الخاصة بالموسم الجاري انطلقت في 28 نوفمبر وستتواصل إلى غاية 23 ديسمبر2021.

وكانت جريدة الشروق قد نشرت سابقا إن مفتشي البيداغوجيا للتعليم المتوسط، سيرفعون تقريرا لوزارة التربية الوطنية،عن آليات وكيفيات الانتقال إلى السنة أولى ثانوي، في إطار إصلاح الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية، عقب قرار إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية.

وحسب نفس المصادر فقد تم اقتراح جعل شهادة التعليم المتوسط “امتحانا استدراكيا” لفئات من التلاميذ، بالإضافة إلى فصل مادة التاريخ عن مادة الجغرافيا، مع الإبقاء على نظام “التفويج” واعتماد معايير بيداغوجية تربوية جديدة.