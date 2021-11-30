-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
انتشار متحور أوميكرون: هذا ما أوصت به الحكومة واللجنة العلمية
الجزائر

وزارة التربية تنفي إلغاء شهادة التعليم المتوسط

الشروق أونلاين
  • 431
  • 0
وزارة التربية تنفي إلغاء شهادة التعليم المتوسط

نفت وزارة التربية الوطنية، مساء الثلاثاء، إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأن التسجيلات الخاصة بالموسم الجاري انطلقت في 28 نوفمبر وستتواصل إلى غاية 23 ديسمبر2021.شهادة التعليم المتوسط

وكانت جريدة الشروق قد نشرت سابقا إن مفتشي البيداغوجيا للتعليم المتوسط، سيرفعون تقريرا لوزارة التربية الوطنية،عن آليات وكيفيات الانتقال إلى السنة أولى ثانوي، في إطار إصلاح الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية، عقب قرار إلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية.

وحسب نفس المصادر فقد تم اقتراح جعل شهادة التعليم المتوسط “امتحانا استدراكيا” لفئات من التلاميذ، بالإضافة إلى فصل مادة التاريخ عن مادة الجغرافيا، مع الإبقاء على نظام “التفويج” واعتماد معايير بيداغوجية تربوية جديدة.

مقالات ذات صلة
ثلوج على المرتفعات

ثلوج على المرتفعات

الأفلان في الصدارة.. الأرندي وصيفا والأحرار يتفوقون

الأفلان في الصدارة.. الأرندي وصيفا والأحرار يتفوقون

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بين بلديتي حاسي مسعود وإليزي

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بين بلديتي حاسي مسعود وإليزي

الأحرار يسيطرون على بلدية قسنطينة بوجوه أفلانية

الأحرار يسيطرون على بلدية قسنطينة بوجوه أفلانية

الفرنسيون يعيدون إحياء مصالحة الذاكرة مع الجزائر

الفرنسيون يعيدون إحياء مصالحة الذاكرة مع الجزائر

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد