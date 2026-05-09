وزارة التربية توضح بخصوص الامتحانات المهنية 2026

نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت، 9 ماي، بيانا توضيحيا بخصوص الشروط والإجراءات المتعلقة بالمشاركة في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026، والتي تتم حصريا على منصة “موظف” المخصصة للغرض.

وأنهت الوزارة التربية إلى علم كافة موظفي القطاع المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أن المسار الإجرائي للمشاركة في هذه الامتحانات المهنية يتم الإجراءات التالية:

أولا: المناصب المالية المخصصة للامتحانات المهنية

الترقية في الرتبة تتم وفقا للأنماط المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية الخاصة في حدود المناصب الشاغرة في الرتب المراد الالتحاق بها، وعليه فإن المناصب المالية المفتوحة لهذه الامتحانات المهنية هي المناصب الشاغرة نهائيا في الرتب المعنية بعنوان ميزانية سنة 2026.

يستثنى من شرط التقيد بعدد المناصب الشاغرة، الرتب الآيلة للزوال والتي يتم فيها تحويل مناصب الموظفين الناجحين في الامتحان المهني بمعدل 10 فما فوق تلقائيا إلى رتب الترقية بغض النظر عن عددهم.

ثانيا: شروط وكيفية احتساب الأقدمية

للترشح في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2026، يتوجب على الموظف التحقق والتأكد المسبق من استيفائه لشرطي الرتبة والأقدمية المطلوبة للترقية، مع مراعاة الضوابط التالية:

رتبة الإدماج: أن تكون الرتبة التي أدمج فيها المعني، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية، تسمح بالترقية إلى الرتبة المراد الترشح لامتحانها المهني.

الأقدمية المطلوبة: الأقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهني هي تلك المحددة بعنوان كل رتبة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، سالف الذكر، ويعتمد في حسابها، تطبيقا لنص المادة 63 من القانون الأساسي 54/25 ب: الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج، وطبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أبريل 2026 (حسب ما هو مبين في الجدول المرفق في منشور الوزارة على صفحتها)، وتضاف إليها الأقدمية بعنوان الامتيازات الممنوحة للعاملين في بعض المناطق والخدمة الوطنية، إن وجدتا، وهذا حسب التفصيل الآتي:

الأقدمية في رتبة الإدماج: من أول جانفي 2025 إلى غاية إجراء الامتحان المقرر بتاريخ 11 جويلية 2026.

الأقدمية في الرتبة الأصلية: هي الرتب المذكورة في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أبريل 2026، تنفيذا للفقرة 2 من المادة 63 من القانون الأساسي 54/25، والمبينة في الجدول المرفق، وتحتسب الأقدمية فيها ابتداءً من تاريخ التعيين بصفة متربص أو الإدماج أو الترقية إلى غاية 31 ديسمبر 2024

الأقدمية بعنوان الامتيازات الممنوحة للعاملين في بعض المناطق: تحتسب هذه الأقدمية، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها،

الأقدمية بعنوان الخدمة الوطنية: تحتسب فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها، مرة واحدة خلال المسار المهني.

ثالثا: خطوات التسجيل الإلكتروني (حصرياً وإلزامياً)

بالنسبة للأساتذة الذين يملكون حسابات مسبقة على الفضاء المخصص لهم:

لا يحتاج هؤلاء الأساتذة لإنشاء حساب جديد وتفعيله، وتقتصر الإجراءات على إيداع الطلب الإلكتروني للمشاركة، وذلك بالولوج إلى المنصة عبر الرابط المذكور أعلاه باستخدام نفس معلومات الدخول المعتمدة في حسابه عبر فضاء الأستاذ، وإيداع طلب المشاركة.

بالنسبة للموظفين الذين لا يملكون حسابات

كيفية إنشاء الحساب

الولوج إلى رابط المنصة لإنشاء حساب، مع ضرورة الحرص التام، أثناء إدخال البيانات على مطابقتها مع البيانات المدونة في شهادة العمل المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وطباعة استمارة معلومات طلب إنشاء الحساب.

كيفية تفعيل الحساب بعد إنشائه

بالنسبة لموظفي المؤسسات التعليمية: يجب على المعني تقديم استمارة معلومات طلب إنشاء الحساب المستخرجة من ذات المنصة إلى مدير مؤسسته الذي يتولى تفعيل الحساب، وتسليم وصل التفعيل للمعني.

بالنسبة لمديري المؤسسات التعليمية وموظفي مديريات التربية: تتم عملية تفعيل حساباتهم. حصريا، من طرف مسؤول الرقمنة بمديرية التربية.

بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية تحت الوصاية (الدواوين والمراكز والمعاهد): تتم عملية تفعيل حساباتهم، حصريا، من طرف المكلف بمصلحة المستخدمين بالمؤسسة التابعين لها.

إيداع طلب المشاركة

بعد إنشاء وتفعيل الحساب، يلج المعني عبر نفس رابط المنصة سالف الذكر، إلى فضائه الخاص، ويملأ الاستمارة الإلكترونية للترشح ويؤكدها.

رابعا: دفع حقوق المشاركة في الامتحان المهني

في إطار تعميم خدمة الدفع الإلكتروني، يتوجب على الموظفين المشاركين في هذه الامتحانات المهنية دفع حقوق المشاركة المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 أوت 2000، وفق الشروط التالية:

مبالغ حقوق المشاركة تختلف مبالغ حقوق المشاركة حسب الرتبة (ما بين 200 دج و400 دج).

200 دج بالنسبة للامتحانات المهنية للرتب المصنفة في الصنف أقل أو يساوي 13.

300 دج بالنسبة للامتحانات المهنية للرتب المصنفة من 14 إلى 16.

400 دج بالنسبة للامتحانات المهنية للرتب المصنفة في الصنف 17 وما فوق.

طريقة الدفع: تتم العملية إلكترونيًا وبشكل حصري عبر رابط المنصة المبين أعلاه.

وسيلة الدفع: تستخدم البطاقة النقدية لبريد الجزائر “الذهبية” لإتمام عملية الدفع.

ودعت وزارة التربية الوطنية جميع المترشحين إلى التأكد من صحة المعلومات المصرح بها قبل التأكيد النهائي، متمنية التوفيق للجميع في مسارهم المهني.