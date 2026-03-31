وزارة التضامن تفتح باب التوظيف

أعلنت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التوظيف على أساس الشهادة،  وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المتكفل بها من طرف القطاع.

وتبعا لبيان الوزارة الوصية، فإن العملية تهدف إلى تعزيز الطواقم البيداغوجية والتربوية بالمؤسسات التعليمية المتخصصة، وكذا طواقم المؤسسات المتخصصة في رعاية الفئات المتكفل بها، حيث تمتخصيص  288 منصبا ماليا لسنة 2026.

وتشمل المناصب المفتوحة عدة تخصصات، من بينها: معلمو وأساتذة التعليم المتخصص، ونفسانيون تربويون وعياديون، وأخصائيو تصحيح النطق، إضافة إلى أطباء عامين للصحة العمومية.

وفيما يتعلق بملف الترشح وطريقة التسجيل، أوضحت الوزارة أن العملي تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، على أن يتم لاحقًا طباعة استمارة الترشح وإيداعها مرفقة بالملف المطلوب لدى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن أو المؤسسات المعنية.

وفيما يلي التفاصيل:

