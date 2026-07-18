وزارة الثقافة توضح حقيقة تنظيم حفل فني بسكيكدة بعد فاجعة حريق دار الأيتام بالمحمدية

نفت وزارة الثقافة والفنون بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إشرافها أو تنظيمها للحفل الفني الذي أحيته إحدى الفنانات بولاية سكيكدة، مباشرة بعد الفاجعة التي أودت بحياة 11 طفلًا، مؤكدة أن هذه المزاعم “لا أساس لها من الصحة“.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحفل “لا يمت بصلة إلى قطاع الثقافة والفنون”، ولم يكن مبرمجًا أو ممولًا أو مرخصًا من طرفها أو من طرف مديرية الثقافة والفنون لولاية سكيكدة، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن نشاط خاص نظمته مؤسسة فندقية، التي تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن تنظيمه.

وأكدت الوزارة أنها سارعت، فور وقوع الفاجعة، إلى إصدار تعليمة تقضي بتعليق وتأجيل جميع الأنشطة الثقافية والفنية التابعة للقطاع عبر مختلف ولايات الوطن، ابتداءً من يوم الخميس 16 جويلية، احترامًا لحرمة المصاب وتضامنًا مع عائلات الضحايا.

وأضافت أن جميع الهيئات التابعة للقطاع التزمت بهذه التعليمات “بكل مسؤولية”، مجددة تعازيها لعائلات الضحايا، وداعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظ الجزائر من كل سوء ومكروه.