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الجزائر

وزارة الداخلية تعلن عن 7 تدابير جديدة حول الصحة والإطعام المدرسي

الشروق أونلاين
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وزارة الداخلية تعلن عن 7 تدابير جديدة حول الصحة والإطعام المدرسي
أرشيف
مدرسة ابتدائية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم الأحد، عن تدابير جديدة لتحسين ظروف الإطعام المدرسي والصحة المدرسية.

وجاء في بيان للوزارة، أنه سيتمّ تفعيل جهاز المراقبة والتفتيش على مستوى المطاعم المدرسية، للتأكد من احترام شروط النظافة والسلامة.

كما سيخضع عمال هذه المطاعم لتحاليل طبية دورية، للكشف عن الأمراض المعدية. مع الحرص على تزويد المؤسسات التربوية بالمياه الصالحة للشرب، بصفة منتظمة وبالكميات الكافية.

وسيجري بناء على تدابير الداخلية، تطهير وتعقيم خزانات المياه في المؤسسات التربوية، والمدارس القرآنية، والمراكز الثقافية الإسلامية، بصفة دورية.

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