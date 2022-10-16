وزارة الداخلية تنشر حصيلة حملة النظافة الوطنية

أحصت وزارة الداخلية أكثر من 4 آلاف مفرغة عشوائية ونقطة سوداء عبر مختلف الولايات، كما قامت بجمع 70.226 طن من النفايات منذ انطلاق الحملة الوطنية للنظافة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه ومنذ 30 سبتمبر 2022، تم إحصاء 4409 مفرغة عشوائية ونقطة سوداءعلى المستوى الوطني، وتنظيم 2558 عملية نظافة أسفرت عن جمع ما قوامع 70.226 طن من النفايات.

كما سمحت العملية حسب المصدر ذاته بالقضاء على 3723 مفرغة عشوائية ونقطة سوداء للنفايات وهذا عبر 58 ولاية.

فيما تم تسجيل 192 مخالفة، من طرف المصالح المختصة تتعلق برمي النفايات المنزلية وما شابهها.

حملة كبرى للنظافة والقضاء على النقاط السوداء بداية من الجمعة

وفي 29 سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية كبرى لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء عبر جميع ولايات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الحملة الوطنية ستنطلق يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 على أن تتم بصفة منظمة ومكثفة نهاية كل أسبوع وستضاف إلى المهام اليومية والدائمة للمرفق العام للنظافة التي تعنى بها الجماعات المحلية.

وتهدف هذه العملية حسب الداخلية إلى استدراك بعض النقائص المسجلة، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل المتوفرة على المستوى المحلي قصد إزالة النقاط السوداء والمفارغ العشوائية للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الصلبة، على مستوى الأحياء السكنية، المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، حواف الطرقات العمومية والمسالك، الساحات والأماكن العمومية والمساجد والمقابر والأسواق الجوارية والأماكن المحاذية لها، محطات نقل المسافرين وعلى طول محيط الارتفاق للسكك الحديدية والمناطق المجاورة لها.