 وزارة الدفاع: القضاء على مهربين اثنين مسلحين من جنسية أجنبية بإن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، أمس الجمعة، من القضاء على مهربين مسلحين من جنسية أجنبية واسترجاع أسلحة.

و أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، السبت، أن العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة، تم عقبها القضاء على مهربين مسلحين من جنسية أجنبية، مع استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ومخزنين للذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه العملية تعكس جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا.