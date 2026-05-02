 وزارة الدفاع: القضاء على مهربين اثنين مسلحين من جنسية أجنبية بإن قزام

 وزارة الدفاع: القضاء على مهربين اثنين مسلحين من جنسية أجنبية بإن قزام

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، أمس الجمعة، من القضاء على مهربين مسلحين من جنسية أجنبية واسترجاع أسلحة.

و أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، السبت، أن العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة، تم عقبها القضاء على مهربين مسلحين من جنسية أجنبية، مع استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ومخزنين للذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه العملية تعكس جاهزية ويقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا.

مقالات ذات صلة
10 محبوسين في ملف الحاويات المشبوهة أمام القضاء مجددا يوم 5 ماي

10 محبوسين في ملف الحاويات المشبوهة أمام القضاء مجددا يوم 5 ماي

الجزائر تسحق مناورات الأظرفة المغربية في جنوب إفريقيا

الجزائر تسحق مناورات الأظرفة المغربية في جنوب إفريقيا

وفد برلماني إيطالي في زيارة رسمية إلى الجزائر

وفد برلماني إيطالي في زيارة رسمية إلى الجزائر

رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البولندي

رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية البولندي

رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الحجاج الجزائريين

رئيس الجمهورية يوجه رسالة إلى الحجاج الجزائريين

هكذا يتم إنهاء العجز المتواصل لصندوق التقاعد

هكذا يتم إنهاء العجز المتواصل لصندوق التقاعد

