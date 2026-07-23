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الجزائر

وزارة الدفاع: لا مكان على أرض الجزائر لغازٍ أو خائنٍ أو عميل

الشروق أونلاين
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وزارة الدفاع: لا مكان على أرض الجزائر لغازٍ أو خائنٍ أو عميل

أكدت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أنه لا مكان على أرض الجزائر لغازٍ أو خائنٍ أو عميل، مجددة العهد بالوفاء لتضحيات الشهداء والدفاع عن الوطن.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، مقطعا مصورا حمل رسالة وطنية قوية، أكدت من خلاله أن الجزائر ستظل وفية لتضحيات شهدائها، وأن الدفاع عن الوطن وصون وحدته مسؤولية جماعية تتوارثها الأجيال.

وجاء في الرسالة أن الجزائر “أرض طاهرة مباركة ومقدسة بدماء الشهداء الزاكيات الطاهرات”، وهي دماء رجال قدموا الغالي والنفيس في سبيل تحريرها، لتبقى أرضا للشهادة والشهامة والبطولة والإباء.

وشددت على أنه “لا مكان على أرض الجزائر لغازٍ أو خائنٍ أو عميل”، مؤكدة أن الوطن أنجب، جيلاً بعد جيل، أبناءً مخلصين يحملون الجزائر في قلوبهم، ويجري حبها في عروقهم، متمسكين بقيم الوفاء والانتماء.

ودعت الوزارة، في ختام رسالتها، إلى تعزيز الوعي الوطني والتلاحم بين الجزائريين، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مختلف التحديات، حفاظًا على الأمانة التي تركها الشهداء، وصونا للجزائر والدفاع عنها حتى آخر قطرة من الدم.

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