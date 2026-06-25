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اقتصاد

وزارة السياحة تضع مخططا لاستقطاب 8 ملايين سائح

الشروق أونلاين
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وزارة السياحة تضع مخططا لاستقطاب 8 ملايين سائح
ح. م
شاطئ الڨيتار عين تيموشنت.

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، عن مخطط عمل قطاعها للفترة 2026-2028، والذي يهدف إلى استقطاب 8 ملايين سائح.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الخميس، 25 جوان، صرحت الوزيرة خلال إشرافها، يوم أمس الأربعاء، على حفل تخرج دفعات من الطلبة في طوري الليسانس والماستر بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بأن “قطاع السياحة يشهد حركية إيجابية متواصلة تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياحة رافدا أساسيا للتنويع الاقتصادي وبناء نموذج سياحي يستند إلى المقومات الوطنية”.

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وأضافت أن هذا المخطط “يهدف إلى استقطاب 8 ملايين سائح من خلال تطوير السياحة الداخلية وتحسين ظروف الإقامة”، مشيرة إلى أن هذا الهدف “يرتبط أساسا بتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات عصرية تستجيب لتطلعات السياح”.

وأشارت الوزيرة أن “الجهود المبذولة، بالتنسيق والشراكة مع عدة قطاعات وهيئات، سمحت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بتكوين أكثر من 4000 مرشد سياحي و1200 حرفي وما يزيد عن 900 مسير لمؤسسات فندقية ووكالات للسياحة والأسفار”، مشددة على أن “التكوين المتخصص أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التحولات وبناء صناعة سياحية قوية ومستدامة”.

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