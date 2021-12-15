وزارة الصناعة الصيدلانية تنشر قائمة الأدوية المتوفرة في الصيدليات

نشرت وزارة الصناعة الصيدلانية قائمة الأدوية الموزعة عبر الصيدليات والتي تضم ما يقارب 2200 تخصص في 23 فئة علاجية، وتشمل الأدوية المستوردة والمصنعة محليا.

وحسب بيان للوزارة المعنية فقد تم اعداد ونشر هذه القائمة خلال اجتماع دوري للمرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية الذي جرى الأحد الفارط.

وخصص اللقاء الذي ترأسه الدكتور رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية لإعداد ونشر قائمة الأدوية الموزعة عبر الصيدليات والتي تسهر وزارة الصناعة الصيدلانية على توفرها.

وتم في هذا الإطار إعداد القائمة على أساس مقاربة توافقية وشاملة مع مجموع المتعاملين الصيدلانيين والشركاء الاجتماعيين من أجل أن تشكل معيارا وطنيا بهدف مزدوج يتمثل في إعداد قائمة الأدوية المتوفرة بغية إعلام الأطباء الواصفين والصيادلة والسهر على التوفير المستمر لهذه الأدوية من خلال توقع أي نقص في المخزون واقتراح التدابير المناسبة في حالة حدوث توتر في التموين.

وتضم القائمة ما يقارب 2200 تخصص في 23 فئة علاجية، وتشمل الأدوية المستوردة والمصنعة محليا، وهي أدوية قابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي يتم توزيعها من طرف الصيادلة الخواص.

وتحتوي القائمة المعدة من قبل المرصد والتي تقدم في شكل جدول يمكن تحميله عبر الرابط ttps://www.miph-dz.org/fr/wp-content/uploads/2021/12/Liste-.zip لكل اسم من الأسماء الدولية المشتركة DCI وشكل وجرعة كل دواء، قائمة الأسماء التجارية لمختلف الأدوية المرجعية أو الأدوية الجنيسة أو البدائل الحيوية الموجودة.

وأكدت الوزارة أنه يتم تحديث هذه القائمة دوريا عن طريق إدخال أدوية جديدة أو سحب أدوية أخرى موازاة مع تطور معطيات السوق الوطنية للأدوية.

كما ضم جدول الأعمال المرصد توفر أدوية البروتوكول العلاجي كوفيد 19 والتطرق كذلك إلى إتاحة الأدوية الموجهة لعلاج الأورام حيث ذكر رئيس المرصد بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية والاقتراحات والتدابير المتخذة من طرف مجمع صيدال العمومي بتوجيه من وزير الصناعة الصيدلانية من أجل ضمان التموين المستعجل لبعض أدوية السرطان التي تشهد ندرة حاليا.

وطلب رئيس المرصد من الخبراء العياديين وكذا مختلف الأعضاء بالإبلاغ عن أية معلومات بخصوص توفر الأدوية من أجل اتخاذ الإجراءات الازمة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لاسيما الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وزارة الصناعة الصيدلانية تطلب الابلاغ عن الندرة في أدوية السرطان

وفي 29 أكتوبر 2021، طلب مرصد اليقظة لتوفير الأدوية من الخبراء العياديين وكل أعضاء الجمعيات والنقابات الابلاغ عن أي ضغط أو ندرة في التموين بالأدوية المستعملة في التكفّل بمرضى السرطان.

وجاء هذا خلال الاجتماع الدوي للمرصد، والذي عقد الخميس، برئاسة الدكتور رضا بلقاسمي، حيث خصص لدراسة إتاحة الأدوية المستعملة في التكفّل بالسرطان.

ودعا مرصد اليقظة لتوفير الأدوية على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان له من الخبراء العياديين وكل أعضاء الجمعيات والنقابات الممثلين في هته الهيئة الابلاغ عن أي ضغط أو ندرة في التموين مباشرة إلى المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية.

وأوضح المصدر ذاته أن نقص في الأدوية المعالجة للأورام راجع بالأساس الى مخلّفات جائحة كورونا، لاسيما توقّف بعض مصانع المواد الأولية واشكاليات النقل المسبب للتّأخر في التوزيع.