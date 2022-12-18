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الجزائر

وزارة العدل تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة توظيف القضاة

الشروق أونلاين
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وزارة العدل تعلن عن قائمة الناجحين في مسابقة توظيف القضاة

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد في بيان، عن القائمة النهائية للناجحين في مسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

وستنطلق الدراسة بالمدرسة العليا للقضاء بالنسبة للدفعة الجديدة من الطلبة القضاة، يوم الإثنين 2 جانفي 2023.

ودعت الوزارة الطلبة القضاة الناجحين في المسابقة، إلى الالتحاق بالمدرسة يوم الأحد  1 جانفي 2023، لإتمام التدابير التنظيمية.

وتتضمن قائمة الناجحين أسماء 200 طالبا قاضيا جديدا، اجتازوا بنجاح 5 كتابية واختبارين شفهيين. من أجل دخول المدرسة العليا للقضاء لتلقّي تكوين نظري وتطبيقي لمدة 3 سنوات.

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