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اقتصاد

وزيرة التجارة الداخلية تتابع مشاريع الرقمنة بالمركز الوطني للسجل التجاري

الشروق أونلاين
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وزيرة التجارة الداخلية تتابع مشاريع الرقمنة بالمركز الوطني للسجل التجاري
وزارة التجارة الداخلية
جانب من الزيارة

قامت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني للسجل التجاري، في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية القطاع الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية الاقتصادية وتطوير أدوات الحوكمة الحديثة.

وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على مدى تقدم المشاريع الرقمية والبرامج التطويرية التي يشرف عليها المركز، كما استمعت إلى عروض تناولت آليات تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التكامل الرقمي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وأكدت عبد اللطيف أن المركز الوطني للسجل التجاري يمثل فاعلاً محورياً في منظومة البيانات الاقتصادية الوطنية ودعامة أساسية لترسيخ الشفافية وتحسين مناخ الأعمال، من خلال توفير خدمات رقمية عصرية تستجيب لمتطلبات التحول الاقتصادي وتواكب تطلعات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.

كما ثمنت الجهود المبذولة في مجال رقمنة الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي، انسجاماً مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى تعميم الرقمنة وعصرنة المرفق العمومي، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمة وتحسين فعالية الأداء الإداري.

واختتمت الوزيرة زيارتها بمعاينة مختلف الهياكل والمصالح التابعة للمركز، حيث وقفت على ظروف العمل ومستوى تقدم المشاريع المسطرة، مشيدة باحترافية الإطارات والموظفين ودورهم في تجسيد أهداف التحديث والعصرنة.

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