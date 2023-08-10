وزيرة التضامن تدعو المرأة الريفية للحفاظ على الغابات

من خلال انخراطها مع مختلف الفاعلين والشركاء..

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو،الخميس، المرأة الريفية إلى المساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات.

وكشف بيان وزارة التضامن الوطني أنّ الوزيرة كريكو دعت المرأة الريفية إلى الانخراط والمساهمة في تعزيز آليات الحفاظ على الغابات مع مختلف الفاعلين والشركاء.

وجاء ذلك على هامش زيارة العمل التفقدية لوزيرة التضامن إلى ولاية عين الدفلى، وهذا من أجل التخفيف من حوادث حرائق الغابات، حسب المصدر ذاته.

وفي ذات الصدد أشرفت كريكو على إطلاق حملة لفائدة المرأة الريفية “للتحسيس من أجل الحفاظ على الغابات و تعزيز استغلالها وتنميتها لضمان ديمومتها كمورد هام للنشاطات المصغرة المضرة للدخل”.

وقالت الوزيرة: “المراة الريفية رقم أساسي في معادلة الحفاظ على الغابات من الحرائق ومن الإهمال، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي مصدر رزقها وموطن نشاطاتها ومشاريعها”.