وزيرة مالية بريطانيا “غاضبة” من الولايات المتحدة الأمريكية!

أعربت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، اليوم الثلاثاء، عن غضبها البالغ من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران.

ووجّهت الوزيرة البريطانية انتقادات حادة للسياسة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، واصفة توجهه نحو التصعيد في الحرب بـ “الحماقة” التي تفتقر إلى استراتيجية واضحة للخروج.

وفي مقابلة مع صحيفة “ذا ميرور”، عبّرت ريفز عن استيائها الشديد من مسار الأحداث، مؤكدة أن العائلات في مختلف أنحاء بريطانيا تتحمل تبعات هذه السياسات، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعيشة.

وأوضحت أن إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يشكّل شريانا حيويا لمرور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والطاقة، ما انعكس بشكل مباشر على فواتير الأسر البريطانية.

وأضافت أن غياب خطة خروج واضحة من هذا النزاع يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويهدد بمفاقمة الأزمات الاقتصادية، ليس فقط في بريطانيا، بل على مستوى الاقتصاد العالمي ككل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على ضرورة تبني حلول دبلوماسية عاجلة لتفادي مزيد من التصعيد، وحماية استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.