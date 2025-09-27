-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

وزير الأشغال العمومية يأمر بتسليم مشروع الخط المنجمي الغربي بهذا التاريخ

محمد فاسي
  • 293
  • 0
وزير الأشغال العمومية يأمر بتسليم مشروع الخط المنجمي الغربي بهذا التاريخ
وزارة الأشغال العمومية
جانب من زيارة الوزير

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مشروع الخط المنجمي الغربي في مقطعه الرابط بين عبادلة وحماقير على مسافة 201 كيلومتر، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال خاصة ما يتعلق بالمنشآت.

وخلال العرض المقدم حول سير المشروع، التزمت شركات الإنجاز بتسليم الأشغال الخاصة بالمنشآت على مستوى هذا المقطع قبل نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية.

وأشاد الوزير بجهود الشركات المنفذة، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين تجمع شركات الإنجاز لمضاعفة الجهود وتسليم المشروع في آجاله المحددة قبل نهاية السنة الحالية.

وواصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، في اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية بشار، متابعة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغار جبيلات على طول 950 كيلومتر.

وقام الوزير بجولة ميدانية على متن القطار انطلقت من محطة بشار إلى محطة عبادلة، على مسافة 100 كيلومتر، للوقوف على وضعية الأشغال عن قرب.

ويُعد هذا الخط الحديدي، الذي أشرف رئيس الجمهورية على وضعه حيز الخدمة في شهر أفريل الماضي، مكسبًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز النقل بالسكك الحديدية ودعم الديناميكية الاقتصادية والتنموية بالمنطقة.

للتذكير، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم السبت المنصرم اجتماعي عمل خُصصا لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروعي الخطين المنجميين الشرقي والغربي، باعتبارهما من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية.

وتم فيها ضبط الترتيبات الأخيرة الخاصة بالزيارات الميدانية للوزير التي جرت اليوم، قصد الوقوف على الإجراءات العملية لتسريع وتيرة الإنجاز وتذليل الصعوبات التي تواجه شركات الإنجاز.

مقالات ذات صلة
إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

إطلاق منصة “مركبتي ديزاد” لحجز مواعيد فحص السيارات المستوردة

لقاء جزائري أممي لتعزيز التعاون الإنساني والغذائي

لقاء جزائري أممي لتعزيز التعاون الإنساني والغذائي

منصة رقمية آنية لضمان شفافية توزيع الحليب في السوق الوطنية

منصة رقمية آنية لضمان شفافية توزيع الحليب في السوق الوطنية

الشروع في استدعاء المسجلين لشراء “شاحنات تيرصام” بهذا التاريخ

الشروع في استدعاء المسجلين لشراء “شاحنات تيرصام” بهذا التاريخ

الشركة الصينية “Asia Potash” مهتمة باستثمار أزيد من مليار دولار في مجال الفوسفات في الجزائر

الشركة الصينية “Asia Potash” مهتمة باستثمار أزيد من مليار دولار في مجال الفوسفات في الجزائر

البنك الدولي: الجزائر تكبح التضخم الغذائي وشمال إفريقيا تتحسن نسبيًا

البنك الدولي: الجزائر تكبح التضخم الغذائي وشمال إفريقيا تتحسن نسبيًا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد