وزير الأشغال العمومية يأمر بتسليم مشروع الخط المنجمي الغربي بهذا التاريخ

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مشروع الخط المنجمي الغربي في مقطعه الرابط بين عبادلة وحماقير على مسافة 201 كيلومتر، حيث اطلع على مدى تقدم الأشغال خاصة ما يتعلق بالمنشآت.

وخلال العرض المقدم حول سير المشروع، التزمت شركات الإنجاز بتسليم الأشغال الخاصة بالمنشآت على مستوى هذا المقطع قبل نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية.

وأشاد الوزير بجهود الشركات المنفذة، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين تجمع شركات الإنجاز لمضاعفة الجهود وتسليم المشروع في آجاله المحددة قبل نهاية السنة الحالية.

وواصل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، في اليوم الثاني من زيارته إلى ولاية بشار، متابعة مدى تقدم أشغال الخط المنجمي الغربي الرابط بين بشار وتندوف وغار جبيلات على طول 950 كيلومتر.

وقام الوزير بجولة ميدانية على متن القطار انطلقت من محطة بشار إلى محطة عبادلة، على مسافة 100 كيلومتر، للوقوف على وضعية الأشغال عن قرب.

ويُعد هذا الخط الحديدي، الذي أشرف رئيس الجمهورية على وضعه حيز الخدمة في شهر أفريل الماضي، مكسبًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز النقل بالسكك الحديدية ودعم الديناميكية الاقتصادية والتنموية بالمنطقة.

للتذكير، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، يوم السبت المنصرم اجتماعي عمل خُصصا لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروعي الخطين المنجميين الشرقي والغربي، باعتبارهما من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية.

وتم فيها ضبط الترتيبات الأخيرة الخاصة بالزيارات الميدانية للوزير التي جرت اليوم، قصد الوقوف على الإجراءات العملية لتسريع وتيرة الإنجاز وتذليل الصعوبات التي تواجه شركات الإنجاز.