وزير الاتصال يؤكد الانتهاء من إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع

أكد وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الخميس، أن النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع على وشك الصدور “تباعا في غضون الأيام المقبلة”. بعد الانتهاء من إعدادها.

وقال لعقاب في احتفائية أشرف عليها رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن الوزارة “أنهت إعداد كل النصوص التطبيقية الخاصة بالقطاع”.

وأضاف الوزير أن هذه النصوص “تخصّ سلطتي الضبط، والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة. بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحفي، ودفتر الشروط الخاص بالاتصال السمعي البصري”.

“وسيتمّ تنصيب مختلف الهيئات المؤطرة للقطاع، والمنصوص عليها في القانون العضوي للإعلام”، يتابع الوزير. مشيرا إلى مصالحه قد “شرعت في تهيئة المقرات الخاصة بهذه الهيئات”.

“كما تمّ الشروع منذ منتصف شهر أفريل المنقضي، في تكييف عمل الصحف الإلكترونية والورقية، مع القوانين والأحكام الجديدة المنظمة للعمل الإعلامي بالجزائر”، يقول الوزير.