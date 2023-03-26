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اقتصاد

وزير التجارة: الجزائر تنتج ما يقارب 3 مرّات حاجتها من زيت المائدة

الشروق أونلاين
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وزير التجارة: الجزائر تنتج ما يقارب 3 مرّات حاجتها من زيت المائدة
ح.م
جانب من الزيارة

بلغ حجم الإنتاج الإجمالي لزيت المائدة في الجزائر، 4600 طن في اليوم. وهو ما يتجاوز حجم الطلب على هذه المادة، حسب ما وقف عليه وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني يوم الأحد.

وأجرى الوزير زيتوني زيارة عمل إلى ولاية الجزائر، لمعاينة بعض وحدات إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. على غرار مصنع “المحروسة” لإنتاج زيت المائدة.

وفي حين يتراوح حجم حاجة السوق الوطنية من الزيت، بين 1600 طن و1800 طن في اليوم، تنتج المصانع الجزائرية الـ 6 ما يقارب ثلاثة مرّات من هذه الكمية.

وبالموازاة مع وفرة المنتوج، ستعمل مصالح الوزارة على تحسين توزيع هذا الإنتاج عبر الولايات. مع ضرورة توفير مخزون استراتيجي كاف، يؤكد الوزير.

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