وزير التجارة يدعو لرفع القيود على منطقة التجارة الحرة الإفريقية

وزير التجارة الطيب زيتوني من أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

دعا وزير التجارة الطيب زيتوني، يوم الأربعاء، وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF، إلى ضرورة تسريع وضع حيز التنفيذ ماتبقى من الملفات قيد النقاش.

جاء ذلك خلال مشاركته في أشغال اليوم الأول للإجتماع الثاني عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ZLECAF، حسب بيان وزارة التجارة وترقية الصادرات.

كما دعا الوزير إلى “الابتعاد عن كل ما يعطل وضع الأسس الحقيقية لهذا الفضاء التشاركي التجاري”، وذلك من خلال “تبني الملفات قيد المناقشة كملف قواعد المنشأ المتعلق بقطاع النسيج والسيارات ونسبة الإدماج”.

للإشارة فقد تناول هذا الاجتماع “تقرير الأمين العام لسنة 2023، ومدى تقدم كل من بروتوكول التجارة الإلكترونية وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التجارة الإفريقية”.

بالإضافة إلى “بروتوكول الإستثمار الذي سيتم رفعه إلى رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي لإعتماده”، يضيف بيان الوزارة.