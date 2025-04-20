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الجزائر

وزير الخارجية التركي يدشّن المقر الجديد لقنصلية بلاده في وهران

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية التركي يدشّن المقر الجديد لقنصلية بلاده في وهران
ح.م
جانب من مراسم التدشين

أشرف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد، على تدشين المقر الجديد للقنصلية التركية العامة في وهران.

وشارك في مراسم التدشين الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، بحضور مسؤولين محليين، بالإضافة إلى أفراد من الجالية التركية المقيمة في الجزائر.

ويجري فيدان زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين بدءا من الأحد، لبحث العلاقات الثنائية وملفات إقليمية ودولية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر تركية.

وذكرت المصادر أن الوزير التركي، سيترأس إلى جانب نظيره الجزائري أحمد عطاف، الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.

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