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وزير الداخلية يبحث مع مسؤول قطري تعزيز التعاون الأمني

الشروق أونلاين
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وزير الداخلية يبحث مع مسؤول قطري تعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية، ناصر يوسف المال، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ودولة قطر.

وجرى استقبال المسؤول القطري والوفد المرافق له بقصر الحكومة، بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني، السيد علي بداوي، والأمين العام للوزارة، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة الوصية فقد شكل اللقاء فرصة لبحث سبل الارتقاء بالتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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