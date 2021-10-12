وزير الرياضة سبقاق يُهنّئ “الخضر”

هنّأ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق المنتخب الوطني الجزائري مساء الثلاثاء، بعد فوزه العريض أمام المضيف فريق النيجر.

وكتب الوزير سباق في صفحة هيئته بِموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: هنيئا لِمحاربي الصحراء على إنجازهم الكبير والرّائع بِالوصول إلى 31 مباراة من دون هزيمة، في سلسلة مميّزة وممتعة من الانتصارات التي مافتئت تُفرح وتُشرّف كافة الشعب الجزائري”.

وأضاف: “تحية فخر واعتزاز لِجميع المساهمين في هذا الفوز المُريح والعريض، الذي يُعزّز صدارة وتفوّق المنتخب الوطني بِقيادة المايسترو جمال بلماضي. الشكر موصول لِجميع أفراد الطواقم التقنية الإدارية والطبية. تمنياتنا بِتحقيق المزيد من الانتصارات في قادم المبارايات، إن شاء الله”.

وكان وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق قد رافق وفد المنتخب الوطني الجزائري في سفريته إلى نيامي، وحضر وقائع مباراة “الخضر” والنيجر بِالمنصّة الشرفية للملعب.

وبِفوزهم على نظرائهم من النيجر بِرباعية نظيفة، خطا أشبال بلماضي خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور الأخير من عمر تصفيات كأس العالم 2022.