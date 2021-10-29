وزير الرياضة وعمارة وبلماضي يُعزّون في وفاة سرباح

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الجمعة، تعازيه في وفاة أسطورة حراسة مرمى المنتخب الوطني الجزائري مهدي سرباح.

وكتب الوزير سباق: “بِقلوب خاشعة راضية بِقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الأسطورة مهدي سرباح، الحارس السابق للمنتخب الوطني الجزائري، وفريق رائد القبة، وشبيبة القبائل، واتحاد العاصمة.

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدّم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، بِخالص التعازي وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وإلى الأسرة الرياضية عامّة وأسرة كرة القدم على وجه الخصوص، راجيا المولى العليّ القدير أن يتغمّد روح الفقيد بِواسع رحمته ويُسكنه فسيح جنّاته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسّلوان”.

من جهته، قدّم شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعازيه في وفاة مهدي سرباح، وكتب: “بِقلوب خاشعة راضية بِقضاء الله وقدره، تلقينا بِحزن عميق نبأ وفاة المغفور له بِإذن الله مهدي سرباح، حارس المرمى السابق للمنتخب الوطني الجزائري.

وإذ يُعزّي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد شرف الدين عمارة نفسه أولا في هذا المُصاب الجلل، فإنه يتقدّم بِاسمه الخاص وبِاسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بِأحرّ عبارات التعازي لِعائلة الفقيد راجين العليّ القدير أن يتغمّده بِواسع رحمته ويجعله من أهل الجنّة”.

كما تقدّم الناخب الوطني جمال بلماضي بِتعازيه في وفاة حارس مرمى “الخضر” في كأس العالم 1982 بِإسبانيا. ودعا للفقيد مهدي سرباح بِالرّحمة والمغفرة، وأن يُكرم اللهُ مثواه في الجنّة.