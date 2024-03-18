وزير الصحة: 70 بالمئة من الأدوية في الجزائر “محليّة الصنع”

قام وزير الصحة عبد الحق سايحي صباح الإثنين، بزيارة تفقدية إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، لمعاينة مخزونها من الأدوية.

وأكد الوزير، حسب ما ذكره بيان للوزارة، حرص الدولة على ضمان التموين المستمرّ للمؤسسات الصحية بالأدوية، خدمة للمرضى، وعلى وجه الخصوص مرضى السرطان.

“وباستثناء بعض التذبذبات، لم يتم تسجيل أي ندرة في هذا الإطار. بفضل مجهودات مجمع صيدال، وعدد من المتعاملين معه”، يقول الوزير.

وأوضح الوزير أن ذلك يعود إلى كون “جميع الأدوية، قابلة للاستبدال. ويمكن وصفها للمريض، بفضل توفّر المنتوج الوطني”.

وتابع سايحي بأن “70 بالمائة من الأدوية محلية الصنع”. مضيفا أنه:”يمكن مضاعفة مجهودات المتعاملين الوطنيين، للوصول إلى ضمان تغطية الطلب الوطني بنسبة 100بالمائة”.