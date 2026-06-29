وزير الصناعة يأمر بتسريع إنجاز مشروعي “بلارة” و”بلدنا”

اتخذ وزير الصناعة، يحيى بشير، قرارا برفع كافة العراقيل وتسريع وتيرة إنجاز المشروعين الصناعيين الاستراتيجيين للشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بولاية جيجل، ومشروع إنتاج الحليب وحليب الأطفال الذي يجسده مجمع “بلدنا الجزائر”، بما يضمن دخولهما حيز الاستغلال في أقرب الآجال.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، استقبل الوزير، اليوم الاثنين، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، مرفوقا بممثلين عن الشركة الجزائرية القطرية للصلب (AQS) ومجمع “بلدنا الجزائر”، وذلك بحضور ممثلي الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) ومجمع “مدار”، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء خُصص لاستعراض مدى تقدم المشاريع الصناعية المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من توسعة مركب الشركة الجزائرية القطرية للصلب ببلارة في ولاية جيجل، إلى جانب مشروع إنتاج الحليب وحليب الأطفال، حيث تم الوقوف على مستوى تقدم الأشغال ومناقشة السبل الكفيلة برفع العراقيل وتسريع استكمال الإجراءات، بما يضمن تجسيد المشروعين وفق الآجال المحددة.

وأكد وزير الصناعة أن القطاع سيواصل مرافقة هذين المشروعين من خلال توفير مختلف أشكال الدعم والتنسيق مع الهيئات المعنية، بما يسمح بتسريع وتيرة الإنجاز ودخولهما حيز الاستغلال في أقرب الآجال، تجسيدا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني، وترقية الصناعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد.