وزير العدل في زيارة عمل إلى إثيوبيا للتوقيع على مشاريع اتفاقيات

وزير العدل لطفي بوجمعة

يقوم وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بزيارة عمل إلى إثيوبيا، وهذا يومي الأربعاء والخميس 2 أفريل.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، ستشهد الزيارة التوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات بين البلدين.

ويتعلق الأمر باتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، واتفاقية خاصة بتسليم المجرمين، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

ووفقا لذات المصدر، تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجزائر وإثيوبيا وبحث سبل توسيعه ليشمل تبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل آليات التعاون المؤسساتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

