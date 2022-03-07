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اقتصاد

وزير الفلاحة: مخزون الجزائر من الحبوب “كاف” إلى غاية نهاية السنة

الشروق أونلاين
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وزير الفلاحة: مخزون الجزائر من الحبوب “كاف” إلى غاية نهاية السنة

تتوفّر الجزائر على مخزون كاف لتلبية الاستهلاك الوطني من الحبوب إلى غاية نهاية السنة الجارية. حسب ما أكّده وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

الوزير هني قال مساء الأحد في خلال زيارته إلى ولاية سوق أهراس ، إن الجزائر “لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة الحالية”. مستبعدا تأثر البلاد “بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي”، في إشارة إلى تداعيات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا.

وأوضح وزير الفلاحة في تصريحه لوسائل الإعلام :”هناك ضغوطات كبيرة على الحبوب في السوق العالمية”. وأضاف :”الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من هذه المادة”.

كما ذكّر هني بأن شعبة الحبوب تمثّل “أولوية” بالنسبة للحكومة. وقال إن قطاعه “يبذل مجهودات كبيرة لرفع القدرات الإنتاجية وطنيا في هذا المجال”.

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