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وزير بحكومة الاحتلال يؤيد إلقاء “قنبلة نووية” على غزة ونتنياهو يرد !

الشروق أونلاين
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وزير بحكومة الاحتلال يؤيد إلقاء “قنبلة نووية” على غزة ونتنياهو يرد !
ح.م
مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة

أيّد وزير التراث التابع للحكومة الصهيونية عميحاي إلياهو، في تصريحات صحفية، إلقاء “قنبلة” نووية على غزة واعتبر ذلك هو الحل الممكن. 

وقال الوزير الصهيوني في مقابلة صحفية مع وسيلة إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي. نقلتها وكالة الأناضول للأنباء: “إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن”.

ورأى وزير حكومة الاحتلال إلياهو أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ”المختطفين”، مؤكدا تأييده لقرار إلقاء قنبلة نووية على غزة.

وقال الوزير ذاته، “إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه”.

نتنياهو ووزير الدفاع للكيان المحتل والأهالي يردون.. 

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو، عن استخدام النووي في غزة: “تصريحات منفصلة عن الواقع”.

وقال وزير الدفاع الصهيوني: “تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل”.

ونقلت “القناة 12 للاحتلال” حسب قناة الجزيرة عن أهالي المفقودين بشأن كلام الوزير إلياهو: “تصريح صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير”.

من جهته، رأى زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق للاحتلال يائير لبيد أن “تصريح إلياهو عن استخدام النووي بغزة هو تصريح صادم ومجنون ويسيء لعائلات “المختطفين”.

وأكد ذات المصدر أن رئيس الوزراء للكيان الصهيوني نتنياهو وقف الوزير عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.

9572 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

يأتي هذا في ظل استمرار العدوان الصهيوني لليوم الـ 30 على التوالي، حيث يواصل الاحتلال قصف المدنيين، وارتكاب المجازر واستهداف المستشفيات. ومراكز إيواء النازحين.

وأحصت وزارة الصحة في غزة 9572 شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

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