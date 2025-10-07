وصلوا إلى الأردن.. الجزائريون المشاركون في أسطول الصمود يعودون الخميس

يتواجد بقية الجزائريين المشاركين في أسطول الصمود العالمي حاليا بالأردن، بعد إطلاق سراحهم من قبل العدو الصهيوني الذي اختطفهم بالقرب من المياه الإقليمية لغزة، في انتظار عودتهم إلى أرض الوطن يوم الخميس، وفقا لموفد الشروق مهدي مخلوفي.

وتم استقبال بقية الوفد المشارك في الأسطول، من قبل السفير الجزائري لدى الأردن، حيث نقلوا لمقر السفارة من أجل ترتيب ظروف إقامتهم إلى حين عودتهم لأرض الوطن.

ونشرت صفحة أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزة عبر حسابها على فيسبوك بيانا بخصوص عبور جميع المشاركين في الأسطول رسميا، جسر الملك الحسين، حيث تسلمتهم السلطات الأردنية ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحًا بتوقيت عمّان،

وقد شملت عملية التسليم مشاركين من الجزائر، المغرب، الكويت، ليبيا، الأردن، باكستان، البحرين، تركيا، وسلطنة عُمان.

والإثنين، كشف القائمون على أسطول الصمود المغاربي، آخر المستجدات بشأن ترحيل بقية الوفد الجزائري المشارك في المبادرة، حيث كان من المنتظر الإفراج عن بقية الجزائريين المحتجزين، بينهم صحفي قناة “الشروق نيوز” مهدي مخلوفي الذي شارك في تغطية إبحار أسطول الصمود العالمي، على متن سفينة “أمستردام”.

وجاء في بيان نشرته إدارة الأسطول عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “يعلم الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود أنّه سيتم اليوم ترحيل 170 مشاركًا من الجنسيات الأوروبية إلى اليونان، ويتبقى 167 مشاركًا من الأسطول”.

وأضاف: “نرجّح أنّه سيقع غدًا، الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، ترحيل جميع المواطنين التونسيين المشاركين في أسطول الصمود وعددهم خمسة عشر (15) شخصًا، رفقة المشاركين من جنسيات أخرى تشمل الجزائر، المغرب، الكويت، ليبيا، الأردن، باكستان، البحرين، تركيا، وسلطنة عمان، وذلك إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين”.

وليلة الأربعاء 1 أكتور الجاري، اعترضت قوات الاحتلال الصهيوني، سفينة “دير ياسين” الجزائرية المشاركة في أسطول الصمود المغاربي المتجه نحو غزة، وتم اقتياد الطاقم إلى ميناء أسدود، كما وقعت سفينة “أمستردام سلطان” في قبضة الصهاينة أيضا يوم الخميس 2 أكتوبر.