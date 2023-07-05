وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز المدينة الإعلامية الجديدة

بالتزامن مع احتفالات عيدي الاستقلال والشباب

وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إنجاز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”.

المدينة الإعلامية الجزائرية ستستقبل مقرات مؤسسات الإعلام الوطنية التالية:

التلفزيون الجزائري،

الإذاعة الوطنية،

مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي،

المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،

وكالة الأنباء الجزائرية،

وقناة الجزائر الدولية.

وقد أمر تبون في كلمة ألقاها بالمناسبة “بتسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع، الذي حددت آجال إنجازه بـ27 شهرا”. كما وجّه بضم دار الصحافة إلى المدينة الإعلامية الجديدة.

وستتربّع “دزاير ميديا سيتي” على مساحة 74 هكتار، وتضمّ إلى جانب مقرات المؤسسات المذكورة، استديوهات للتصوير، ومنطقة للبحث والتعليم، وقرية للفنانين ومنشآت أخرى.