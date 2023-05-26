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الجزائر

اجتماع تحضيري لوضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية

س.ع
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اجتماع تحضيري لوضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية
ح.م
وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تقنيا خصص للتحضير لوضع حجر الأساس للمدينة الإعلامية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وتم خلال الاجتماع، تقديم عدة مقترحات لمشاريع تصاميم أولية لهذه المدينة على أن يتم عرضها على لجنة سيتم تشكيلها من عدة قطاعات وزارية توكل لها مهمة اختيار التصميم النهائي وفقا لدفتر الشروط.
وحضر الاجتماع مكاتب الدراسات المكلفة بهندسة المدينة الإعلامية، حسب ذات المصدر، الذي لفت إلى أن الاجتماع يأتي “التزاما بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية يوم 7 ماي الماضي، أن “وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة سيكون في 5 جويلية المقبل، تزامنا مع الاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية”.
وسيضم هذا المشروع مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودارا للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية.

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