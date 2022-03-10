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الجزائر

وضع 17 مجلسا بلديا جديدا تحت وصاية الولاة بسبب الانسداد

الشروق أونلاين
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وضع 17 مجلسا بلديا جديدا تحت وصاية الولاة بسبب الانسداد

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، أنه تم وضع 17 مجلسا بلديا يعاني من الانسداد، تحت وصاية الوالي لتسيير مصالح المواطنين.

وأكد بلجود، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أنه تم تنصيب كل المجلس الشعبية البلدية المنتخبة، والهيئات التنفيذية باستثناء 17 مجلسا شعبيا بلدي بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من العدد الإجمالي 1541.

وأضاف الوزير أن السلطات طبقت قانون سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلديات.

وتابع أن القانون أقر إجراءات عملية لضمان استمرار مصالح المواطنين والسير العادي لمصالح البلدية عبر وضع البلديات التي تعاني من الانسداد تحت وصاية الولاة.

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