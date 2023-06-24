وظيفة جديدة لـ “عنتر يحي”

يستعدّ القائد الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري عنتر يحي، لِخوض مغامرة جديدة في مشواره الرياضي.

ومارس عنتر يحي (41 سنة) رياضة كرة القدم في منصب مدافع، وبعد الاعتزال شغل منصب مدير رياضي.

وسيُشرف عنتر يحي على فريق الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين، في منصب مدرب مساعد.

وقال عنتر يحي في أحدث تغريدة له عبر منصّة “تويتر”: “مُتشوّق لِاكتشاف هذه المغامرة الإنسانية والرياضية”.

ويُعتبر الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبين المحترفين نقابة، تُدافع عن حقوق الرياضيين، وأيضا تُساعد اللاعبين الذين لا يُملكون أندية ينتسبون إليها، بِالتحضير في مراكزها التدريبية.