وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في الرياض

توفي فجر اليوم الخميس، الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بحسب ما أكده مصدر حكومي يمني لوسائل إعلام.

وقال المصدر إن هادي توفي عن عمر ناهز 81 عاما عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه يوم غد الجمعة بعد صلاة العصر في الرياض.

يذكر أن عبدربه من أبرز الشخصيات في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكرا في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.

تولى بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية، بعد الاحتجاجات عام 2011 التي أطاحت بنظام صالح، قبل أن ينتخب رئيسا توافقيا للبلاد عام 2012 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد.

خلال فترة حكمه واجهت البلاد تحديات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، ثم اندلاع الحرب في اليمن والتي ما تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي أفريل 2022، أعلن نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وذلك عبر إعلان رسمي، حيث فوض المجلس بكامل صلاحياته الرئاسية والعسكرية والأمنية، بدعم إقليمي ودولي.

ويعتبر الراحل ثاني رئيس لليمن بعد تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب عام 1990، وارتبط اسمه بمرحلة انتقالية معقدة شهدت تحولات كبرى في تاريخ البلاد.