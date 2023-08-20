وفاة الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي بجلطة دماغية

توفي اليوم الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي عن عمر 45 سنة بعد تعرضه لجلطة دماغية.

توفي الفنان الكوميدي وحيد بوزيدي، صبيحة اليوم الأحد 20 أوت، بعد تعرضه لجلطة دماغية، هكذا أعلن على صفحته في فايسبوك.

وسبق لوحيد بوزيدي، 45 سنة، أن تعرض لجلطة دماغية للمرة الأولى في 2021، كي يتعرض لجلطة ثانية أثناء تواجده بالمغرب يوم الخميس الماضي، ما تسبب في دخوله في غيبوبة.

الفنان هو فرنكو جزائري، ولد يوم 9 جويلية 1978 في سين سان دوني الفرنسية. اكتشفه الجمهور عام 2004 حين كان عمره 26 سنة، حين منحه المخرج غاي جاك دورا في فيلم “زو فيلم”.

ليقوم بعدها وحيد بدراسة المسرح لمدة عامين. كي يدخل بعد ذلك في المجال الفني حيث شارك في عديد الأفلام، المسرحيات، الحصص التلفزيونية والإذاعية.

اليوم ومع إعلان خبر وفاته، تداولت الخبر عديد الوسائل الإعلامية والأوساط الفنية في شبكات التواصل الإجتماعي.

إذاعة مونتي كارلو الدولية قالت عن الفنان “وحيد بوزيدي كان فنانًا كوميديًا ذو نجاح باهر في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية، إذ صنع اسما لنفسه في السينما وظهر لمدة عشر سنوات في أفلام عديدة، أبرزها :”نينكي لارسون وعطركيوبيد” و”نقطة الصفر” ،كما كان أيضا عضوا بارزا في مجموعة البرنامج الكوميدي “جمال كوميدي كلوب” الذي كان يعرض على قنال كنال+ الفرنسية.”