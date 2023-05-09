تسليم 12.500 بطاقة فنان وتسجيل 184 مهنة فنية

1280 فنان شاركوا في صياغة مسودة مشروع القانون لعروسي:

كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للآداب والفنون ميسوم لعروسي أن المجلس سلم 12.500 بطاقة فنان بعد اعادت تحينها، وأضاف لعروسي، الثلاثاء، على هامش اللقاء الوطني الذي نظم بقصر الثقافة لمناقشة مسودة مشروع قانون الفنان أن هذا اللقاء جاء تتويجا للورشات الجهوية التشاروية التي بلغت منذ إطلاق المشروع 36 محطة شارك فيها مختلف الفنانين عبر 58 ولاية.

وتركزت تلك النقاشات في شقين المهني والاجتماعي وقد تمخض عن تلك الجلسات حصر النقاش والمقترحات في أربعة ورشات رئيسية هي تحديد واجبات وحقوق الفنان، البطاقة الوطنية للفنان، الحماية الاجتماعية وأحكام الفئات الخاصة والتي تشمل الأجانب، ذوي الهمم، والأطفال الفنانين.

وأضاف لعروس أنه وبداية من الأسبوع المقبل وبعد تسليم كل المقترحات لوزارة الثقافة ستجتمع لجنة صياغة مشروع القانون لأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي ستتمخض عن نقاش الورشة الوطنية وسيرفع التقرير للجنة المختلطة مع القطاعات التي لها علاقة بضياعة مشروع القانون مثل العمل والحماية الاجتماعية وهذا قبل تقديمه للحكومة.

وكشف لعروسي في سياق متصل أن المشاورات التي أطلقتها الوزارة حول مشروع قانون الفنان بما في ذلك إطلاق استمارة الكترونية لإشراك أعضاء الأسرة الفنية المهاجرة انتهت إلى مشاركة 1280 فنان وتسجيل 187 مقترح.

من جهة أخرى، أوضح لعروسي أن المناقشات شملت أيضا تحيين دليل المهن الفنية والذي انتهى إلى تسجيل 184 مهنة بعد تحيين المدونة ودليل المهن الذي كان من قبل يحصي 180 مهنة حيث تم أخد بعين الاعتبار التغيرات التي يفرضها التطور التكنولوجي وتغيرات الاجتماعية التي عرفت دخول مهن جديد في مختلف التخصصات الفنية وسيعتمد المجلس الوطني للأدب والفنون لاحقا حول هذا الدليل لتقديم واستصدار بطاقة الفنان.