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وفاة الفنان المصري سليمان عيد

الشروق أونلاين
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وفاة الفنان المصري سليمان عيد

توفي الفنان المصري سليمان عيد، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 64 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأعلن نجل الفنان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن صلاة الجنازة على والده ستقام بعد صلاة الجمعة.

ولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. كان دوره في فيلم “الإرهاب والكباب”، أمام عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

اشترك في أفلام “طيور الظلام” و “النوم في العسل” و”همام في أمستردام” والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

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